«Сибкабель» усовершенствует рецептуры резиновых смесей на установленном новом оборудовании

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АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) приобрел современный резиносмеситель стоимостью около 3 000 000 рублей.

Новое оборудование в лаборатории резин позволит совершенствовать действующие и разрабатывать новые рецептуры резиновых смесей, используемых для наложения изоляции и оболочки на кабельные изделия. В результате расширится продуктовая линейка и повысится качество готовой продукции.

Резиновые смеси состоят из 10-16 ингредиентов, включая каучук, ускорители, вулканизующую группу, стабилизаторы, активаторы, мягчители, пластификаторы и наполнители. В зависимости от их состава и пропорций резиновая смесь приобретает нужные характеристики: прочность, эластичность, твердость, износостойкость и другие.

Ранее процесс приготовления резиновых смесей осуществлялся на лабораторных вальцах. Температура и зазор между валками настраивались вручную — в результате одна и та же по составу резиновая смесь могла иметь разные свойства, что сказывалось на результатах испытаний.

© sibkabel.ru

«Теперь все данные регистрируются на панели управления, что значительно упрощает работу с оборудованием и минимизирует человеческий фактор. Кроме того, появилась возможность за раз исследовать больший объем материала», — уточнила начальник лаборатории Татьяна Широбокова.

После смесителя резиновая смесь пропускается через вальцы, с помощью которых изготавливаются пластины для испытаний по различным параметрам. В среднем за месяц в лаборатории «Сибкабеля» изготавливается около 13 резиновых смесей, общая номенклатура включает более 30 базовых рецептов.

«На сегодняшний день „Сибкабель“ полностью закрывает потребности в резиновых смесях всех трех кабельных заводов „Холдинга Кабельный Альянс“. Кроме того, мы изготавливаем резину для других отраслей промышленности. Собственное производство данного материала, запущенное более 4 лет назад, облегчает процесс контроля качества продукции и позволяет решить задачу импортозамещения», — подчеркнул директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.