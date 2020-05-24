ООО «АС-КАМ» завершила разработку перспективного беспилотного комплекса АС-32-10mp

Кобра-10К © Фото из открытых источников

Самолет АС-32-10mp с вертикальным взлетом и посадкой, первое БВС ООО «АС-КАМ», совмещающее преимущества самолета по длительности полёта и способность вертолета взлетать и садится вертикально.

Необходимость создания данной модели БВС обусловлена опытом практического применения БВС различных типов. Довольно часто возникает необходимость аэросъемки труднодоступных участков большой площади, на которых взлет с катапульты и посадка на парашюте затруднены, а применение БВС вертолетного типа не целесообразно. БВС взлетает «по-вертолетному» за счет двигателей с винтами, установленными в горизонтальной плоскости, а затем перемещаются «по-самолетному», за счет тянущего винта, установленного в вертикальной плоскости. Обладая большой длительностью полета БВС АС-32-10mp дает возможность аэросъемки и мониторинга практически такой-же площади, как БВС самолетного типа.

Все этапы полета АС-32-10mp выполняет в автоматическом режиме в соответствии с заданной программой. Крейсерская скорость полета составляет до 140 км/ч, время полета до 4 часов. ООО «АС-КАМ» комплектует БВС широким ассортиментом полезных нагрузок собственного производства.