Группа ЧТПЗ в рамках импортозамещения начала выпуск нержавеющих труб для СПГ-проектов

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Группа ЧТПЗ разработала и приступила к выпуску бесшовных нержавеющих длинномерных труб, которые применяются в изготовлении оборудования для переработки и сжижения природного газа.

Первые партии стальных труб диаметром 6-12 мм с толщиной стенки 1 мм и длиной 45-80 метров поставлены компаниям «Криогенмаш» и «ЗиО-Подольск». На ЧТПЗ подсчитали, что до 2030 года российским производителям СПГ ежегодно потребуется от 300 тысяч метров нержавеющих труб. Данные объемы готовы производить на предприятиях группы.

Новое производство запущено на существующих мощностях без привлечения инвестиций. Отметим, по итогам 2019 года Группа ЧТПЗ занимает 49% долю на российском рынке бесшовных индустриальных труб.