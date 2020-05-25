В Краснодаре на заводе имени Седина запустили в производство 19 станков

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После того, как в 2016 году был разработан проект восстановления отрасли станкостроения на базе завода имени Седина (ООО «ЮЗТС»), предприятие постепенно начало наращивать производство инновационных металлообрабатывающих станков. Сейчас в процессе производства находятся 19 машин.

«Вот уже два года вкладываются средства в развитие производства. Были реконструированы цеха, закуплено новое оборудование. Всего в проект восстановления инвестируется около 3 млрд рублей», — отметили в правительстве региона.

В конце 2018 года завод выпустил первый токарно-карусельный станок, затем еще 15 станков. Из них три аппарата экспортировали в Ригу и на Кубу. Сейчас 19 машин находится в процессе производства, заключаются новые контракты.

«Легендарный завод возвращает утраченные позиции. Уникальные станки и обрабатывающие центры кубанского производителя составляют конкуренцию иностранным производителям, они востребованы, в том числе за рубежом», — отметили в правительтсве региона.

На производстве работают около 130 сотрудников. В будущем на предприятии планируют создать более 300 рабочих мест, в том числе для молодежи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

До 2014 года завод имени Седина был основным предприятием по производству станкоинструментальной продукции на Кубани, однако в связи с чрезмерной закредитованностью и отсутствием оборотных средств в 2014-2015 годах работу на нем приостановили. Сотрудникам не выплачивали зарплату.

В декабре 2016 года вопрос о погашении задолженности по зарплате перед 151 работником завода на общую сумму 16 млн рублей был решен. Также был разработан проект восстановления отрасли станкостроения на базе завода.