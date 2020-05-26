«Искитимцемент» произвёл 110-миллионную тонну цемента и начал выпуск новой продукции

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Завод «Искитимцемент» из Новосибирской области выпустил юбилейную 110-миллионную тонну цемента, отметив это знаковое событие запуском нового сепаратора. Установка стоимостью 270 млн рублей позволила поднять качество продукта на новый уровень и на порядок снизить количество выбросов.

Также предприятие начало производство специального портландцемента со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО. Новый вид цемента предназначен для изготовления бетона оснований автомобильных дорог и укрепления грунтов. Он обладает высокой прочностью, морозостойкостью, истираемостью и ударной вязкостью.

Об этом и других инновациях предприятия журналистам рассказали руководители компании.

Снаружи сепараторный блок представляет собой сооружение размером с многоэтажный дом. Он пристроен к работающему цеху, выделяясь на его фоне, как новое задние, возведенное уже с другими представлениями о том, как должны выглядеть производственные помещения.

Проект стартовал два года назад. Комплекс был спроектирован для «Искитимцемента» специализированными компаниями. Основные элементы блока изготовлены в Германии. Так, оборудование замкнутого цикла поставила компания Christian Pfieffer, аэрожелоба изготовили в IBAUHAMBURG, элеваторы — в AUMUND.

Работу начали в декабре 2018 года с демонтажа устаревшей аспирационной установки за цементной мельницей № 6 и возведения здания отделения сепарации, а уже в конце марта 2020 новый сепаратор начал работать в тестовом режиме. Сейчас на нем уже произведено больше 45 тыс. тонн сепарированного цемента.

Сердце комплекса — расположенный на самом верху огромный сепаратор, в который поступает цементная смесь из огромной шаровой мельницы. В сепараторе из цементной смеси выделяются более крупные фракции, которые поступают назад в мельницу на домол. А доведенные до нужной степени тонкости частицы цемента уносятся потоком воздуха и осаждаются в фильтре, получается готовый продукт цемент, который перекачивается в силоса и далее отгружается потребителям.

Новый сепаратор позволяет решать сразу несколько задач. Основная его функция, разумеется, — повышение качества самого цемента. Особенно важно это для заводов железобетонных изделий, говорит генеральный директор предприятия Владимир Скакун.

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«У этих предприятий поточное производство и им крайне желательно, чтобы цемент вел себя одинаково в любой партии. Тогда, выполнив настройку технологического процесса, они могут спокойно работать, зная, что наш продукт им это гарантирует», — поясняет руководитель «Искитимцемента».

Новый комплекс позволяет снизить температуру готового продукта на выходе. Это особенно важно в период высокого сезона, когда готовый цемент с предприятия практически сразу уходит к заказчикам.

Достоинства нового оборудования успели оценить и клиенты, особенно производители сухих смесей, которые предъявляют строгие требования к наличию недоизмельченных частиц цемента размером 1 мм. Это не требование ГОСТа, но имеет большое значение при выпуске финишных сухих смесей. Прошедший через сепаратор цемент упрощает производственный процесс, поскольку наличие в нем крупных включений сразу давало бы о себе знать и требовало бы дополнительных операций.

Важным достоинством сепараторной станции стал и принципиально иной уровень фильтрации выбросов. Количество пыли от работы мельницы уже сократилось более, чем в 10 раз.

Цементный завод Искитима в 2019 году отметил 85-летие. Модернизация производства идет постоянно. Окна пункта управления выходят на зал, где крутятся огромные цилиндры шаровых мельниц — таких же, какие мололи здесь цементную смесь многие годы. Но управляет всеми этими стальными махинами хрупкая женщина, перед глазами которой выстроились экраны мониторов, на которых все процессы как на ладони. Фактически, в нормальном режиме эта часть производства обслуживается двумя специалистами.

© tayga.info

Инновации могут иметь и более скромный, на первый взгляд, вид. Например, предприятие уже несколько лет наращивает долю отгрузок цемента в стандартных бумажных мешках, уложенных на паллеты и обмотанных упаковочной пленкой. Такой транспортный лот проще грузить и разгружать (достаточно одного автопогрузчика). А для хранения нет необходимости строить навесы или склады — паллеты под пленкой прекрасно защищены от дождя.

© tayga.info

В предпоследнюю неделю мая территорию предприятия покинул цементовоз с юбилейной, 110-миллионной тонной продукции (с момента начала работы предприятия). Получатель у него особый — этот цемент будет использован при строительстве нового ледового дворца спорта в Новосибирске. Другим масштабным объектом, куда отправится продукция предприятия, станет четвертый мост через Обь.

Однако строительством, как выяснилось, сфера применения продукции «Искитимцемента» не ограничивается. Как рассказал Владимир Скакун, специалисты новосибирской фабрики «Старт» придумали делать из искитимского цемента основы для бильярдных столов, которые выпускает это предприятие. Необычный материал позволяет не только получить идеально ровную поверхность, но и прекрасно гасит вибрации — шар на таком столе не пружинит, а катится точно в лузу.

©Видео с youtube.com

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