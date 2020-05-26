«Уралкуз» начал выпуск новых марок сплавов для авиационных предприятий

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Завод «Уральская кузница» (г. Челябинск, входит в группу «Мечел») начал внедрение в производство новых видов марок литейных жаропрочных сплавов. Продукция из новейших сплавов будет востребована как для гражданского, так и для военного авиастроения, космической отрасли.

Совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов освоено производство трех новых марок литейных жаропрочных сплавов. Они производятся на челябинском филиале завода.

«Мы выиграли первый тендер на поставку прутков одной из новых марок для компании „Кузнецов“ — крупнейшего российского предприятия авиационного и космического двигателестроения. Прутки уже изготовлены и готовы к отгрузке», — рассказал директор по сбыту «Уралкуза» Алексей Мезенцев.

«Уралкуз» производит жаропрочные сплавы в виде литых прутков — заготовок для последующего переплава непосредственно на заводе-заказчике продукции. Предприятия авиационной сферы используют литые прутки из данных марок сталей для высокоточной отливки элемента газотурбинных и турбореактивных двигателей — лопатки турбины.

«Мы выиграли первый тендер на поставку прутков одной из новых марок для компании „Кузнецов“ — крупнейшего российского предприятия авиационного и космического двигателестроения. Прутки уже изготовлены и готовы к отгрузке», — рассказал директор по сбыту «Уралкуза» Алексей Мезенцев.