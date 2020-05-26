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Модернизация

Введены в эксплуатацию новые станы в сталепроволочном цехе «Северсталь-метиза»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/z9ANPJWrtcU

Новые универсальные станы заработали в первом сталепроволочном цехе череповецкого завода «Северсталь-метиза».

Основное преимущество оборудования — быстрая перенастройка на выпуск разных продуктов.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/116567

Северсталь, метизы, Череповец
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