Введены в эксплуатацию новые станы в сталепроволочном цехе «Северсталь-метиза»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/z9ANPJWrtcU
Новые универсальные станы заработали в первом сталепроволочном цехе череповецкого завода «Северсталь-метиза».
Основное преимущество оборудования — быстрая перенастройка на выпуск разных продуктов.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/116567
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