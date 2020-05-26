РУСАЛ запускает производство протекторов для нефтегазовой и судостроительной отраслей

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РУСАЛ запускает на Волгоградском алюминиевом заводе новое производство продукции из алюминиевых сплавов — протекторов с улучшенными эксплуатационными характеристиками для защиты металлических объектов от коррозии в нефтегазовой, судостроительной и других отраслях.

На предприятии будут изготавливаться пять видов протекторов из алюминиевого сплава с содержанием цинка и марганца, что обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики продукции и долговременную защиту металлических объектов от коррозии в агрессивной среде.

Тестовые образцы продукции отправлены потенциальным потребителям для проведения испытаний и последующей сертификации. Параллельно идет работа по сертификации продукции в Российском морском регистре судоходства и в системе добровольной сертификации «Интергазсерт».

Мощность участка на первоначальном этапе — 50 тонн в месяц с возможностью увеличения при росте спроса на продукцию. Инвестиции в проект на данном этапе оцениваются в 20 млн рублей.

«Расширение ассортимента выпускаемой продукции с добавленной стоимостью — это не только часть стратегии РУСАЛа по увеличению доли ПДС в общем портфеле продаж, но и вклад компании в обеспечение безопасной и долговременной эксплуатации важнейших узлов в таких стратегических отраслях, как судостроение и нефтегазовая промышленность с помощью развития необходимых для этого технологий и компетенций. Широкое применение данной продукции позволит значительно снизить эксплуатационные затраты, следовательно, окажет положительное влияние на экономику этих проектов в целом», — отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.