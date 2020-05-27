Компания «Север» начала производство ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха

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Компания «Север», учредителями которой являются компании «Медтехника» и «Салют» в Мурманске, начала собственное производство ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха «Север». Принцип действия рециркуляторов основан на способности ультрафиолета разрушать микробы, бактерии, вирусы и споры грибка.

Все рециркуляторы серии «Север» являются аппаратами закрытого типа. Они предназначены для использования в закрепленном или передвижном варианте для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, в образовательных учреждениях, помещениях торговли, общественного питания и других.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Очиститель воздуха серии «Север» является ультрафиолетовым облучателем закрытого типа, в котором обеззараживание воздуха осуществляется непреревно в процессе его прокачки с помощью вентиляторов через камеру с ультрафиолетовыми лампами. Рециркулятор снабжен электронным блоком управления.

Металлический корпус рециркулятора препятствует проникновению УФ излучения из-под корпусного пространства наружу и обеспечивает безопасное нахождение людей в помещении с работающим рециркулятором.

Обслуживание производится без применения какого-либо сложного или специального инструмента. Смена ламп быстрая и безопасная, крышка не содержит электрических подключений. Корпус изготовлен из листовой стали с нанесением полимерно-порошковой краски.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

© Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую от 185 нм из-за которой возможно образование в воздухе озона.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Преимущества УФ-обеззараживателей

Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах, Легко монтируются и обслуживаются, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, Нет потребности в специальном хранении, Аппарат легко очищается снаружи и внутри, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Описание бактерицидного рециркулятора «Север» 3-15

© medteh-murm.ru

© Фото из открытых источников

© medteh-murm.ru

© Фото из открытых источников

Аппарат препятствует распространению гриппа, атипичной пневмонии, ОРЗ, туберкулеза, дифтерии и других опасных инфекций. Предотвращает распространение вирусов воздушно-капельным путём в условиях скопления людей в помещении.

Работа аппарата заключается в заборе воздуха из помещения, в котором размещен аппарат, и облучении его внутри аппарата тремя ультрафиолетовыми лампами мощностью 15Вт. Воздух всасывается вентиляторами, расположенными в нижней части аппарата, проходит обеззараживание, и выдувается вентиляторами с верхней части. В результате уничтожаются бактерии и микроорганизмы в помещении.

Рециркулятор «Север» 3-15 — модель для домашнего пространства, офисного помещения, производственного помещения, кафе с умеренной проходимостью людей.

Основные технические характеристики «Север» 3-15

Назначение: обеззараживание помещений Тип облучателя: закрытый Рассчитан на объем помещения: 90 м³ Работа аппарата в присутствии людей: да Бактерицидные лампы: 3 шт. Мощность бактерицидных ламп: 15 Вт Исполнение: настенный Стойка для напольного размещения: приобретается отдельно Размеры: 625×226×117 мм Масса: 3 кг Потребляемая мощность: 150 Вт Источник питания: от сети Длина провода: 1,5 м

Описание бактерицидного рециркулятора «Север» 3-30

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Аппарат препятствует распространению гриппа, атипичной пневмонии, ОРЗ, туберкулеза, дифтерии и других опасных инфекций. Предотвращает распространение вирусов воздушно-капельным путём в условиях скопления людей в помещении.

Работа аппарата заключается в заборе воздуха из помещения, в котором размещен аппарат, и облучении его внутри аппарата тремя ультрафиолетовыми лампами мощностью 30Вт. Воздух всасывается вентиляторами, расположенными в нижней части аппарата, проходит обеззараживание, и выдувается вентиляторами с верхней части. В результате уничтожаются бактерии и микроорганизмы в помещении.

Рециркулятор «Север» 3-30 — модель для больших офисных помещений, магазинов, фитнес-клубов, образовательных учреждений, банков и МФЦ (с высокой проходимостью людей).

Основные технические характеристики «Север» 3-30

Назначение: обеззараживание помещений Тип облучателя: закрытый Рассчитан на объем помещения: 180 м³ Работа аппарата в присутствии людей: да Бактерицидные лампы: 3 шт. Мощность бактерицидных ламп: 30 Вт Исполнение: настенный Стойка для напольного размещения: приобретается отдельно Размеры: 330×1200×160 мм Масса: 9 кг Потребляемая мощность: 200 Вт Источник питания: от сети Длина провода: 1,5 м

Описание бактерицидного рециркулятора «Север» 6-15

© medteh-murm.ru

© akvamed.com

Аппарат препятствует распространению гриппа, атипичной пневмонии, ОРЗ, туберкулеза, дифтерии и других опасных инфекций. Предотвращает распространение вирусов воздушно-капельным путём в условиях скопления людей в помещении.

Работа аппарата заключается в заборе воздуха из помещения, в котором размещен аппарат, и облучении его внутри аппарата шестью ультрафиолетовыми лампами мощностью 15Вт. Воздух всасывается вентиляторами, расположенными в нижней части аппарата, проходит обеззараживание, и выдувается вентиляторами с верхней части. В результате уничтожаются бактерии и микроорганизмы в помещении.

Рециркулятор «Север» 6-15 — модель для большого производства, крупных рабочих пространств, торговых центров (с постоянной высокой проходимостью людей).

Основные технические характеристики «Север» 6-15

Назначение: обеззараживание помещений Тип облучателя: закрытый Рассчитан на объем помещения: 200 м³ Работа аппарата в присутствии людей: да Бактерицидные лампы: 6 шт. Мощность бактерицидных ламп: 15 Вт Исполнение: настенный Стойка для напольного размещения: приобретается отдельно Размеры: 603×725×161 мм Масса: 7,5 кг Потребляемая мощность: 200 Вт Источник питания: от сети Длина провода: 1,5 м

Особенности

Использование в присутствии людей — закрытый корпус аппарата позволяет постоянно использовать аппарат в присутствии людей.

— закрытый корпус аппарата позволяет постоянно использовать аппарат в присутствии людей. Эффективное обеззараживание — ультрафиолетовые лампы обеспечивают эффективное обеззараживание воздуха в помещении.

— ультрафиолетовые лампы обеспечивают эффективное обеззараживание воздуха в помещении. Высокая производительность — 4 вентилятора в конструкции аппаратов позволяют за небольшое время проводить обеззараживание воздуха большого объема.

— 4 вентилятора в конструкции аппаратов позволяют за небольшое время проводить обеззараживание воздуха большого объема. Собственное производство — компания «Север» осуществляет серийное производство аппаратов в Мурманске, что дает возможность выполнить заказ в короткий срок.

Преимущества

Рециркулятор «Север» возможно заказать с индивидуальными требованиями к дизайну и цвету. Аппараты могут коплектоваться двумя вариантам специальных стоек для размещения на полу.

© Фото из открытых источников

© akvamed.com

© akvamed.com

© medteh-murm.ru

Индивидуальный цвет. Широкая цветовая гамма материала позволяет выполнить аппарат в различных оттенках, что поможет идеально вписать рециркулятор в интерьер спальни, детской комнаты, рабочего кабинета или производственного цеха. Выбрать цвет рециркулятора можно по каталогу RAL.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© akvamed.com

Возможна оклейка корпуса аппарата пленкой с полноцветной печатью, что дает дополнительные возможности декорирования аппаратов в фирменном стиле заказчиков.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© akvamed.com

Утилизация ламп. Отработанные амальгамые УФ-лампы относятся к 3-му классу опасности (код ФККО 47110211523), их не нужно предварительно обезвреживать перед переработкой, а вот стандартные ртутные УФ-лампы относятся к отходам 1-го класса опасности (код ФККО 47110101521), и, как и люминисцентные лампы, их нужно перед утилизацией обезвреживать. Законом определены обязанности и ответственность граждан, организаций и государственных структур по всем этапам работы с опасными отходами 1-го класса.

Производство

Производство компании «Север» находится в Мурманске. Компания осуществляет производственный цикл от создания и разработки технологии до запуска в серийное производство и контроля соответствия продукции установленным требованиям. Аппараты производятся в соответствии с ТУ 28.25.14-001-94349559-2020.

Все аппараты соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования ТР ТС 004/2011», а также Технического регламента Таможенного союза ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011.