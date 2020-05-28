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В Ярославской области уже выращивают радужную форель, балтийского сига, клариевого мраморного сома, осетровых рыб. Готовится к запуску индустриальный комплекс по производству стерляди, судака и другой товарной рыбы ценных пород в Борке.

На новом ярославском предприятии мальки достигнут товарного размера через 4 — 6 месяцев. При выходе производства на полную мощность здесь будут выращивать до 16 тонн рыбы в год. Продукцию под маркой «Сомbest» планируют поставлять в рестораны, кафе, торговые сети, на рынки Ярославской области и в соседние регионы.

Как рассказал предприниматель Владимир Салахутдинов, аквакультура для него — новое направление в бизнесе. Рыбопосадочный материал он приобрел в соседней Ивановской области, а корма для рыб будет покупать в компании «ИнАгроБио» Ярославской области.

Бизнесмен может получить господдержку в виде возмещения части понесенных затрат на приобретенное оборудование в размере до 30 процентов от его стоимости, а также заем на льготных условиях от регионального Фонда развития промышленности и агропромышленного комплекса на закупку рыбопосадочного материала и специализированных кормов.

Планируется, что на предприятии Владимира Салахутдинова будут проходить практику студенты Пошехонского аграрно-политехнического колледжа, обучающиеся по специальности «ихтиология и рыбоводство».

Предприятие по выращиванию африканского клариевого сома открыли в Ярославле © yarregion.ru