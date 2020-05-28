«Вертолеты России» передали санитарный «Ансат» для Башкортостана

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал заказчику — Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) — вертолет «Ансат» производства Казанского вертолетного завода. Машина будет использоваться для выполнения санитарных заданий в Республике Башкортостан.

Вертолет «Ансат» передан в дальнейшую эксплуатацию в интересах Транспортного навигационного центра. Машина поставлена в рамках реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

Санитарный «Ансат» оборудован медицинским модулем, который позволяет не только перевозить пациентов, но и выполнять мониторинг состояния человека, поддерживать жизненно важные функции его организма и, если нужно, проводить интенсивную терапию в объеме специализированной медицинской помощи.

«Ансаты» в санитарном варианте исполнения оборудуются системой искусственной вентиляции легких, теле-ЭКГ, расшифровывающей кардиограммой в реальном времени. В салоне вертолета располагается место для перевозки пострадавшего и два кресла для сопровождающих медиков.

«Ансат» сегодня стал универсальным вертолетом для санитарной авиации и эксплуатируется во многих российских регионах. Полученное в 2020 году одобрение Росавиации на установку в «Ансат» с медмодулем комплекса для перевозки неонатальных пациентов, а также одобрение авиационных властей на оборудование «Ансатов» инфекционными боксами значительно расширяют эксплуатационные возможности вертолета и повышают его коммерческую привлекательность", — подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.