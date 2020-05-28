В новом питомнике декоративных растений в подмосковных Бронницах посажены 50 тыс. деревьев

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В уникальном питомнике декоративных растений в городском округе Бронницы Московской области посажено более 50 тыс. деревьев.

«Проведена закладка уникального питомника в Бронницах и уже посажено первые 50 тыс. саженцев деревьев. Высадили яблони, клёны, вишни, дубы, берёзы и вязы. Плодовые деревья уже зацвели. Благодаря этому проекту мы планируем обеспечить рынок потребителей качественным и разнообразным посадочным материалом», — сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Инвестиции в проект составят 112 млн рублей.

© msh.mosreg.ru

Соглашение о реализации в Подмосковье масштабного инвестиционного проекта на земельном участке, предоставляемом в аренду без проведения торгов было заключено между Правительством Московской области и ООО «Лорберг Ру» в конце января 2020 года.

Проект предусматривает создание питомника по выращиванию аллейных деревьев для озеленения и благоустройства Подмосковья и городов других регионов России. Планируется также посадка выносливых и стойких к климату многоствольных и необычных хвойных деревьев, порядка 35 тыс. единиц декоративных растений и кустарников в год.

Реализация проекта будет способствовать сознанию более 20 новых рабочих мест для жителей городского округа Бронницы.

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru