Компрессоры производства «РЭП Холдинга» введены в эксплуатацию на Бованенковском НГКМ

Компрессор 285ЦБК-16/121-С на Невском заводе © www.reph.ru

Компрессоры производства «РЭП Холдинга» введены в эксплуатацию на дожимной компрессорной станции Бованенковского месторождения в рамках проекта по обустройству сеноман-аптских залежей.

Завершен шеф-монтаж и пуско-наладочные работы 6 комплектов компрессоров. Ранее, в 2019 году были введены в эксплуатацию 5 компрессорных агрегатов. Всего в составе поставки на Бованенковское НГКМ — 11 компрессоров 285ЦБК-16/121-С.

Оборудование изготовлено на Невском заводе в рамках контракта с АО «ОДК-Газовые турбины». Центробежные компрессоры оснащены высокоэффективными рабочими колесами, что позволяет обеспечивать оптимальный политропный КПД на широком диапазоне расходов. Компрессор разработан с унифицированным корпусом, что позволит в дальнейшем облегчить замену и установку сменной проточной части на большую степень сжатия.

Фото: nadymdobycha.gazprom.ru © www.reph.ru

Компрессоры входят в состав газоперекачивающих агрегатов ГТН-16Р-ПС-12, применяющихся для компримирования природного газа в составе дожимных компрессорных станций газовых промыслов.

Сдаче оборудования в промышленную эксплуатацию предшествовали успешные 72-х часовые испытания. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы проводились под техническим руководством сервисных инженеров «РЭП Холдинга».

Фото: nadymdobycha.gazprom.ru © www.reph.ru

Справка:

Бованенковское месторождение — крупнейшее месторождение на полуострове Ямал по разведанным запасам газа. Сеноман-аптские залежи являются первоочередным объектом освоения Бованенковского месторождения. Их разработка обеспечивается тремя газовыми промыслами: первый введен в эксплуатацию в 2012 году, второй — в 2014 году, третий — в 2018 году.