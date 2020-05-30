Компания «Грасис» поставила в Белоруссию мембранные азотные установки

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Компания «Грасис» спроектировала и поставила на нефтеперерабатывающий завод ОАО «Нафтан» три крупные мембранные азотные установки по получению азота из атмосферного воздуха суммарной производительностью 2400 м³ в час при чистоте получаемого газа 99,6%. Поставка была осуществлена в рамках масштабной модернизации на данном предприятии: возводится еще один новый объект; он настроен на потребности УЗК и установки получения элементарной серы методом Клауса.

На новой азотной установке продукт приготовят из атмосферного воздуха. Он — основное сырье. А процесс газоразделения пойдет по новой для производства технологии — мембранной. Для этого на объекте ОАО «Нафтан» будет задействован минимум оборудования: компрессорный блок, узел подготовки воздуха и газоразделения. Выгодное с технико-экономической точки зрения решение позволит снизить эксплуатационные расходы, повысить эффективность производственного процесса.

— Существует три основных метода разделения газа: адсорбционный, криогенный и мембранный, — рассказывает технолог объектов по снабжению воздухом, азотом, инертным газом производства № 7 Сергей Сеньков. — Два первых у нас на производстве используются. А сейчас строится установка, где будет применяться и мембранный метод… Чтобы запустить процесс на мембранной установке, требуется меньше энергозатрат. Представьте, на новой азотной станции будет всего по одному компрессору на каждый блок. А, например, на криогенной установке используется намного больше энергоемкого оборудования. Это воздушные и азотные компрессоры, блоки очистки воздуха и система охлаждения воды…

Мозгом производственных узлов новой установки получения азота будет автоматическая система управления Grasys Intelligent Control. Благодаря «умному» управлению следить за процессом и контролировать его сможет всего один человек.

На монтаже трудятся работники волгоградского предприятия «Нефтезаводмонтажа».

Завершение строительства новой азотной установки намечено на 2020 год.