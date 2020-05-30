Китай закупил российское оборудование для добычи нефти

Новосибирские ученые подписали контракт с крупнейшей нефтяной компанией Китая на поставку виброгенераторов/генераторов волн/ для разжижения нефти.

Институт горного дела (ИГД) Сибирского отделения РАН заключил с китайской нефтяной компанией Xinjiang Xinyitong Petroleum Technology два контракта на поставку виброгенераторов. Оборудование для ускорения добычи нефти и фильтрации сырьевых пластов разработали сотрудники научно-инженерного центра горных машин и геотехнологий ИГД.

Разработанные новосибирскими учеными генераторы могут использоваться для работы в скважинах глубиной свыше трех километров под давлением жидкости. Генераторы испускают колебания, воздействуют на нефтяные пласты и способствуют ускорению выхода нефти. В Китае российская разработка будет применятся при добыче вязкой нефти, которую из-за плотной структуры невозможно вытеснить водой.Чтобы вытеснить битумную нефть из пласта, технологи на три месяца запускают в скважину бактерии, разжижающие полезное ископаемое. Виброгенераторы значительно ускоряют процесс распространения бактерий по пласту, помогают его фильтрации и выходу нефти из скважины.

Изначально генераторы были разработаны для российских условий, но затем их адаптировали под особенности нефтедобычи в Китае. Оборудование поставляют в город Карамай Синьцзян-Уйгурского автономного района.