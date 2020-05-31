Ленинградская область наращивает выпуск форели

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Благодаря реализации с господдержкой второго этапа инвестиционного проекта производство рыбы в Ленинградской области увеличится более чем на 600 тонн в год.

Группа компаний «Рыбстандарт» ввела в эксплуатацию 65 новых садков для выращивания форели. Стоимость проекта — 30 млн рублей, из них государственная субсидия составила 13 млн рублей.

В 2019 году в Ленинградской области было выращено 10,8 тыс. тонн рыбы (116% к 2018 году) из них 49,8% — доля предприятий группы компаний «Рыбстандарт».

В 2018 году на рыбоводном участке «Каменногорск» на реке Вуокса ГК «Рыбстандарт» установила 65 круглых рыбоводных садков диаметром 16 метров (первый этап инвестиционного проекта). В 2019 году рядом было смонтировано ещё 65 таких же садков, что позволило к концу года вырастить свыше 650 тонн рыбы. На 2020 год намечено развертывание производственной базы с новыми садками на рыбоводном участке «Лесогорск» на Вуоксе.