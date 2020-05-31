Нижегородская компания выпустила новый реанимобиль на базе ГАЗель-NEXT Citiline

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В конце декабря 2019 года нижегородский разработчик и производитель спецавтомобилей и спецтехники «Форвард» представил новую модель автомобиля скорой медицинской помощи класса «С» на базе каркасного автобуса ГАЗель-NEXT Citiline.

Ранее на базе каркасного автобуса ГАЗель-NEXT Citiline компания «Форвард» освоила выпуск фудтраков, мобильных медицинских комплексов, а также кванториумов.

© forward52.ru

© forward52.ru

© forward52.ru

© forward52.ru

© forward52.ru

В новой модели вместо автоматической двери по правому борту установлена распашная, что позволило увеличить ширину дверного проема. Также, по сравнению с базовыми моделями, в новинке увеличено верхнее внутреннее пространство при сохранении габаритных размеров.

Наружные поверхности обшивки салона изготовлены из стеклопластиковых сэндвич-панелей с алюминиевым покрытием, что уменьшает износ обшивки при дезинфицировании салона.

В настоящее время на базе ГАЗель-NEXT Citiline компания выпускает мобильные медицинские кабинеты, передвижные рентген-кабинеты, а также мобильные медицинские комплексы.

Мобильный медицинский кабинет © forward52.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/JxZTzDo0n3g

мобильный медкомплекс © forward52.ru

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