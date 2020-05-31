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Строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) один из крупнейших инфраструктурных проектов компании на Дальнем Востоке России. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Извлеченные в процессе переработки ценные компоненты будут сырьем для предприятий газохимической и других отраслей промышленности.

Статус реализации проекта достиг 61,9%. На первой и второй технологических линиях, которые вводятся в эксплуатацию в 2021 году, завершен монтаж основного оборудования, выполняются работы по монтажу технологических трубопроводов и нанесению теплоизоляционного покрытия, ведутся пусконаладочные работы. На третьей технологической линии ведется монтаж технологических трубопроводов, на четвертой завершается монтаж металлоконструкций и фундаментов для установки крупнотоннажного оборудования. На пятой и шестой линиях продолжается заливка фундаментов и сборка технологических эстакад и металлоконструкций. На строительной площадке занято более 28 тыс. рабочих и инженеров.

Открылась навигация для морской и речной доставки крупнотоннажного оборудования. В этом году причал Амурского ГПЗ примет 43 единицы оборудования общей массой 7,7 тыс. тонн. Продолжается сооружение Свободненской ТЭС мощностью 160 МВт, которая будет снабжать предприятие теплом и электроэнергией. Построен главный корпус станции, завершен монтаж паровых котлов, идут работы на паровых турбинах и вспомогательном оборудовании.

Одним из элементов системы поставок товарной продукции Амурского ГПЗ станет Логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе г. Владивостока. Это будет крупнейший в мире хаб по обслуживанию гелиевых изотермических контейнеров для поставки жидкого гелия на мировой рынок. Планируется, что пропускная способность Логистического центра позволит выполнять более 4,5 тыс. технологических операций с контейнерами в год. В настоящее время завершается строительство его основных производственных корпусов, идет подготовка к монтажу основного технологического оборудования.

В марте этого года началась выборка средств, успешно привлеченных в конце 2019 года на принципах проектного финансирования для строительства Амурского ГПЗ. По объему проектного финансирования — 11,4 млрд евро — эта сделка стала беспрецедентной в истории «Газпрома» и одним из крупнейших привлечений на долговом рынке Европы за последние несколько лет. Средства предоставляют 22 европейских, азиатских и российских банка.