Новый детский сад открыли в Южном микрорайоне Хабаровска

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Его строительство обошлось более чем в 256 миллионов рублей.

Детский сад возводили на условиях софинансирования с краевым бюджетом, при этом из городской казны было выделено 68 миллионов рублей. Новое дошкольное учреждение стало подарком для жителей города ко Дню Хабаровского края.

Новое дошкольное учреждение оборудовали по всем современным стандартам. Здесь открыли компьютерный класс, спортивный зал, музыкальную и сенсорную комнаты, где занятия с детьми будут проходить в игровой форме. Дошкольное учреждение может принять 230 детей.

В Хабаровске действует программа по развитию системы дошкольного образования. Она предусматривает расширение сети детских садов за счёт реконструкции старых зданий и строительства новых. За годы работы программы в городе стало больше на 36 муниципальных детских сада. Всего в Хабаровске сейчас функционируют 102 дошкольных образовательных учреждения.

© www.khabarovskadm.ru

© www.khabarovskadm.ru

© www.khabarovskadm.ru

© www.khabarovskadm.ru

© www.khabarovskadm.ru