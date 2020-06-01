В Волгоградском аграрном университете начал работу новый цех по подращиванию молоди форели

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В Волгоградском государственном аграрном университете начал работу новый цех по подращиванию молоди форели с замкнутым циклом производства. Специалисты планируют из икры получать взрослые особи для продажи и научной деятельности.

Цех был построен с нуля на базе лаборатории «Разведение ценных пород осетровых», установлены замкнутые системы с циркуляцией воды и самой современной технологией очистки — созданы оптимальные условия для выращивания рыбы. Экономисты подсчитали, что в случае с радужной форелью инвестиции в проект окупятся через год, в отличие от разведения осетров, где возврат денег может произойти через пять-семь лет.

― После введения в эксплуатацию этого цеха, мы получили возможность выращивать форель от личинки до производителя, — рассказал декан биотехнологий и ветеринарной медицины, заведующий кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дмитрий Ранделин. — В перспективе мы можем получать икру производителей, инкубировать малька, поставлять его в хозяйства Волгоградской области. Также это расширяет наши возможности для проведения научно-исследовательской работы. Скажу больше: мы запустили еще один цех по апробации кормов. На сегодняшний день совместно с двумя компаниями из Волгограда и Нижнего Новгорода нами разработаны и запущены в производство линии кормов для осетра и форели, которые на 80-90% соответствуют по продуктивности лучшим иностранным аналогам. Каждое исследование проводится длительное время и с большой повторяемостью. Один и тот же корм тестируется сразу в 3-4 опытных группах в одинаковых условиях. Мы получаем достоверные данные по затратам корма, по приростам, по влиянию на внутренние органы, на продуктивное долголетие рыб, прежде всего производителей осетра и форели.

― Не у всех, к сожалению, есть возможность сразу принять на работу хорошего специалиста, который мог бы запустить весь цикл воспроизводства рыбы, — отмечает Дмитрий Ранделин. — Многие стараются так выстроить свой бизнес, чтобы как можно быстрее начать реализовывать продукцию. То есть сейчас, если хозяйство начинает работать, надо купить икру, потом эту икру превратить в малька и т. д. Цикл достаточно длинный. Мы даем возможность представителям бизнеса подкупить у нас подросшую молодь, вырастить ее до товарной рыбы и через 4-5 месяцев начать реализовывать, возвращать свои средства. А уже параллельно с этими работами они могут запускать производство малька, личинки, ну и работа с производителями — это всегда самый сложный этап.

В планах вуза — начать работать с товарной тиляпией, которая быстро растет, а стоит недорого, потому считается экономически выгодной, однако в России ее мало кто разводит. ВолГАУ может стать первопроходцем в этой отрасли.