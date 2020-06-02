КВЗ передал Ми-8МТВ-1 Озерновскому рыбоконсервному заводу
Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех поставил вертолет Ми-8МТВ-1 в транспортном варианте исполнения для Озерновского рыбоконсервного завода № 55. Машина предназначена для выполнения задач в Камчатском крае.
Вертолет Ми-8МТВ-1 впервые поставляется данному заказчику. Контракт на поставку между КВЗ и Озерновским РКЗ № 55 был подписан 23 мая 2019 года. Машина предназначена для перевозки пассажиров и грузов — доставки стройматериалов до труднодоступных объектов.
В салоне вертолета установлены 20 пассажирских кресел, подготовлены места под установку 4 VIP-кресел. Вместо грузовых створок в машине установлена аппарель, открывающаяся с помощью гидравлического привода — это сокращает время погрузочно-разгрузочных работ в воздушном судне.
Перегон вертолета до места базирования проведет экипаж КВЗ. По пути будет сделано около 11 посадок для дозаправок топливом. Машину доставят до места базирования — аэропорта Авачинский («Излучина») в г. Елизово Камчатского края.
Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 производства КВЗ имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.
Читайте также...
- Вертолеты России передали второй Ми-8МТВ-1 для авиакомпании «Тува-авиа»
- «Вертолеты России» передали ГТЛК партию вертолетов для санавиации
- Вертолеты России передали два Ми-8МТВ-1 для Якутии