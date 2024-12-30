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sergey k 30 декабря 2024, 20:02 Авиация

Архангельская авиация получила новый вертолет Ми-8МТВ-1 с увеличенной дальностью полета

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 © dzen.ru

Авиационный парк Архангельского объединённого авиаотряда пополнился новым вертолётом Ми-8МТВ-1. Машина поступила с Казанского вертолётного завода и уже прибыла на базу авиаотряда. Перелет из Казани занял всего пять часов, и теперь новый воздушный борт готов к работе.

Вертолет Ми-8МТВ-1 давно зарекомендовал себя как надежная и универсальная машина. В Архангельской области его основными задачами станут участие в санитарной авиации, пассажирские перевозки и выполнение различных авиационных миссий. Новая техника усилит возможности авиаотряда и позволит эффективнее решать поставленные задачи в регионе.

Главная особенность этого борта — увеличенная дальность полета. Это стало возможным благодаря дополнительным внешним топливным бакам, которые значительно расширяют радиус действия вертолёта. Теперь машина сможет совершать длительные рейсы в труднодоступные районы области без необходимости частых дозаправок.

Прибытие Ми-8МТВ-1 — это очередной шаг в обновлении парка авиаотряда и укреплении транспортной инфраструктуры области.

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Источник: https://dzen.ru/a/Z3F8cJw91QFdcyQQ

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