Новый вертолет Ми-8 передан спасателям МЧС России

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На оснащение МЧС России поступил новый вертолет Ми-8МТВ-1.

«Машину доставили с Казанского вертолетного завода. Наши летчики перегнали вертолет в Жуковский авиационно-спасательный центр, где он и будет базироваться. Таким образом вертолетный парк теперь составляет 72 единицы. В ближайшей перспективе ожидаем еще 6 воздушных судов».

Вертолет оснащен современным оборудованием и средствами пожаротушения. Вместе с вертолетом в МЧС России передан медицинский модуль на 2 койко-места и водосливное устройство ВСУ-5А. Установленный на борту пилотажный комплекс очень удобен для экипажа.

Воздушные суда Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России решают широкий спектр задач. Они выполняют поисково-спасательные задачи, привлекаются для тушения пожаров, эвакуируют пострадавшее население из зон ЧС, в том числе с использованием медицинского оборудования, перевозят спасателей и оборудование, гуманитарные грузы.

Новая техника будет способствовать повышению оперативности при их выполнении, станет незаменимым инструментом в благородном деле спасения человеческих жизней.

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