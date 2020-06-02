«Швабе» начал выпуск устройств для очистки воздуха в помещениях

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Работа по изготовлению трех модификаций обеззараживателей воздуха закрытого типа ведется в Вологде на предприятии холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Устройства будут уничтожать опасные вирусы и бактерии в помещениях.

Обеззараживатели закрытого типа могут безопасно использоваться в присутствии людей. За счет применения в их составе бактерицидной ультрафиолетовой безозоновой лампы дезинфицируется только воздух, поэтому после обработки проветривание помещения не требуется. В настоящее время завод готовит к выпуску опытные образцы новых изделий.

Устройства представлены в трех модификациях. Первая предполагает два способа установки — напольный и настенный, вторая за счет малых габаритов подходит для размещения на рабочем месте, третья — над дверным проемом. Непрерывный режим работы обеззараживателей составляет восемь часов. Масса каждого не превышает 4,5 кг.

«В связи со вспышкой COVID-19 российская промышленность адаптируется к новой реальности, частично перепрофилируя заводы под изготовление продукции, направленной на сдерживание и борьбу с вирусом. В том числе и наш холдинг на производственной площадке в Вологде начал освоение нового вида устройств — обеззараживателей воздуха. Сейчас идет сборка опытной партии. В ближайшей перспективе мы планируем запустить серийное производство», — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Производителем продукции выступает Вологодский оптико-механический завод холдинга. Ресурсы, мощности и многолетний опыт крупнейшего в «Швабе» производителя прицельной техники позволили в сжатые сроки освоить изготовление необходимой в период пандемии продукции.