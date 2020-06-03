Компания «Ай-Пласт» запустила вторую очередь завода по производству полимерных мусорных баков

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Компания «Ай-Пласт» из г. Азов Ростовской области запустила вторую очередь завода по производству полимерных мусорных баков объемом 1100 литров обновленного дизайна, которые станут частью комплектной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна».

С запуском нового термопластавтомата предприятие сможет полностью обеспечить потребность российских предприятий сферы обращения с отходами контейнерами объемом 1100, 770 и 660 литров.

Стоимость всего проекта — 1,2 млрд рублей, в рамках первого этапа освоено 600 млн рублей, стоимость второго этапа — 600 млн рублей, из них освоено 500 млн рублей. До конца года будет освоено еще 100 млн рублей.

Введение в эксплуатацию нового оборудования позволит увеличить объем переработки полимеров до 1000 тонн/месяц.

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Изготовленный из первичного полиэтилена, новый мусорный контейнер полностью соответствует российским климатическим условиям: температура его эксплуатации составляет от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Внедренная на предприятии система качества позволяет производить продукт, соответствующий европейским стандартам.

ООО «Ай-Пласт» — единственная компания в России, выпускающая полимерные контейнеры для твердых коммунальных отходов объемом 1100,770 и 660 литров. Кроме того, на предприятии налажено производство контейнеров ТКО объемом 360, 240 и 120 литров.

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