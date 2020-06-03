ТМХ завершил в этом году поставки магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ в адрес РЖД

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Брянский машиностроительный завод (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») полностью выполнил обязательства по поставке магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ в адрес ОАО «РЖД» в 2020 году.

На Куйбышевскую и Горьковскую железные дороги отправлены с начала года 40 тепловозов 2ТЭ25КМ. Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ представляет собой наиболее современный в своем классе отечественный локомотив. Его отличают эффективность, экономичность, удобство в обслуживании. Технические характеристики и мощность дизеля позволяют 2ТЭ25КМ вести состав весом до 6,4 тысячи тонн. Использование тепловозов этой серии дает возможность увеличить средний вес поездов и повысить объемы грузоперевозок при снижении эксплуатационных расходов. Особое внимание уделено обеспечению безопасности и комфортных условий работы локомотивной бригады.

Тепловозы 2ТЭ25КМ успешно работают на сети «Российских железных дорог». Преимущества этих локомотивов оценил также крупный частный перевозчик — компания «БалтТрансСервис», их приобретают для обновления локомотивного парка крупные отечественные и зарубежные промышленные предприятия. Тепловозы 2ТЭ25КМ эксплуатируются на Улан-Баторской железной дороге в Монголии, Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии, на Шубаркольском разрезе и Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении в Казахстане, на Навоийском горно-металлургическом комбинате в Узбекистане.Всего Брянским машиностроительным заводом выпущено более 500 тепловозов этой серии.

Поставка тепловозов «Российским железным дорогам» осуществляется по контрактам жизненного цикла. Это означает, что предприятие-поставщик несёт перед заказчиком ответственность за технически исправное состояние локомотива в течение всего срока его эксплуатации. В связи с этим в депо приписки новых тепловозов БМЗ созданы гарантийные центры по обслуживанию локомотивов.С июня БМЗ переходит к производству для ОАО «РЖД» трёхсекционных магистральных грузовых тепловозов повышенной мощности 3ТЭ25К2М. До конца года планируется отравить 40 новых локомотивов в сервисное локомотивное депо Комсомольск-на-Амуре Дальневосточной железной дороги.