Первый в 2020 году пассажирский электровоз от НЭВЗа отправился в Киров

© donland.ru

Новочеркасский электровозостроительный завод передал в депо Киров Горьковской электровоз ЭП1М. Это первый локомотив из заказанной ОАО «Российские железные дороги» в 2020 году партии в четыре единицы.

Пассажирские шестиосные электровозы переменного тока ЭП1М — самые массовые на магистралях РЖД.

Локомотив способен водить состав из 24 пассажирских вагонов по участкам с подъемом в 9‰ и в климатических условиях с влажностью воздуха до 95-100%.

Улучшения в электровозе ЭП1М за время почти пятнадцатилетней эксплуатации (в части усовершенствования) коснулись в основном микропроцессорной системы управления электровозом, системы автоведения, системы поддержания микроклимата в кабине (кондиционеры, обогревы), пожарной сигнализации, главного выключателя, токоприемника, а также введению системы ГЛОНАСС.

Электровозы ЭП1М эксплуатируются на Северо-Кавказской, Юго-Восточной, Горьковской, Дальневосточной, Восточно-Сибирской, Красноярской, а также Октябрьской железных дорогах и получают положительные отзывы железнодорожников.