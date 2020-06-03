Первый в 2020 году пассажирский электровоз от НЭВЗа отправился в Киров
Новочеркасский электровозостроительный завод передал в депо Киров Горьковской электровоз ЭП1М. Это первый локомотив из заказанной ОАО «Российские железные дороги» в 2020 году партии в четыре единицы.
Пассажирские шестиосные электровозы переменного тока ЭП1М — самые массовые на магистралях РЖД.
Локомотив способен водить состав из 24 пассажирских вагонов по участкам с подъемом в 9‰ и в климатических условиях с влажностью воздуха до 95-100%.
Улучшения в электровозе ЭП1М за время почти пятнадцатилетней эксплуатации (в части усовершенствования) коснулись в основном микропроцессорной системы управления электровозом, системы автоведения, системы поддержания микроклимата в кабине (кондиционеры, обогревы), пожарной сигнализации, главного выключателя, токоприемника, а также введению системы ГЛОНАСС.
Электровозы ЭП1М эксплуатируются на Северо-Кавказской, Юго-Восточной, Горьковской, Дальневосточной, Восточно-Сибирской, Красноярской, а также Октябрьской железных дорогах и получают положительные отзывы железнодорожников.
Читайте также...
- Очередная пара электровозов ЭП20
- По количеству скоростных электровозов Россия обошла СССР
- Электровоз 3ЭС5С, изготовленный на донском предприятии, успешно прошел опытный пробег