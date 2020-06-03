На Ставрополье заложен первый в крае персиковый сад

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Инвестпроект осуществляет компания «Ставропольская Фруктовая Долина». Площадь персикового сада составит 2 гектара.

Здесь уже заложен суперинтенсивный яблоневый сад на площади 227 гектаров. На территории сада под Невинномысском будут также выращиваться груши и черешня. В целом площадь садовых насаждений составит 277 гектаров. В рамках реализации проекта стоимостью более 1 млрд рублей планируется создание 67 рабочих мест.

Весь посадочный материал для новых садов выращен на территории региона.

— Мы начинали с 200 тысяч саженцев в год, в этом году будет уже около 5 миллионов. Теперь наши саженцы востребованы не только на Ставрополье, но и за его пределами — в том числе, в Краснодарском крае, в республиках Северного Кавказа, — сказали в минсельхозе края.

Садоводство является одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса края. С 2012 года площадь плодово-ягодных насаждений в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края увеличилась на 26% - с 4,3 до 5,8 тыс. га. В текущем году планируется закладка около 900 га садов.

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