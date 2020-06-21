Компанией МЭК «Элтос» освоены в серии рециркуляторы воздуха «ОБРИОН» и «РОУД Maкс»

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Компания МЭК «Элтос» выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха и помещений от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. В конце мая компания освоила в серии рециркуляторы воздуха двух моделей: «ОБРИОН», о разработке которых ранее сообщалось на «Сделано у нас» и «РОУД Maкс».

Рециркуляторы «ОБРИОН» и «РОУД Maкс» представляют собой ультрафиолетовые облучатели закрытого типа и могут постоянно работать в присутствии людей. Их можно использовать в закрепленном или передвижном вариантах. «ОБРИОН» расчитан на частно-бытовое применение, а «РОУД Maкс» на производственно-коллективное.

Рециркуляторы разработаны совместно ООО «НИИИС им. А.Н.Лодыгина» и ООО НИЦ «РЭТ-МГУ». Они соответствуют Техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», также есть СЭЗ Роспотребнадзора и РУ Минздрава РФ.

Преимущества ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха

Не приносят вреда людям и помещениям в которых они установлены, Легко монтируются и обслуживаются, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, в частности химическими, Нет потребности в специальном хранении, Аппараты легко очищается снаружи и внутри, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Назначение устройства

Рециркулятор применяется для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения, таких как:

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Административные и офисные пространства

Торговые центры

Помещения сферы общественного питания

Медицинские и спортивные учреждения

Предприятия промышленности

Помещения финансовых учреждений

Агропромышленные предприятия

Аппарат имеет закрытую конструкцию, его применение безопасно для людей и обеспечивает высокий уровень эпидемиологической защиты.

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02 / 3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по профилактическим мероприятиям среди работников. В одном из пунктов говорится о применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха.

Основным заказчиком рециркуляторов для государственных нужд и предприятий выступает Министерство промышленности и торговли РФ. рециркуляторы заинтересовали российские компании, оформившие предзаказ на серийные экземпляры.

Принцип работы

Рециркулятор состоит из металлического корпуса, в котором установлен вентилятор, ультрафиолетовые лампы и фильтры. Проходящий через устройство воздух обеззараживается ультрафиолетовыми безозоновыми лампами.

Рециркулятор «ОБРИОН»

Рециркулятор «ОБРИОН» настенный

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Рециркулятор «ОБРИОН» настольный

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Технические характеристики «Обрион»

Наименование показателей Значение 1. Размеры, мм: ШхГхВ 115×110×615 2. Масса в килограммах 6 3. Материал корпуса металл, покрытый порошковой краской 4. Электропитание, В/Гц 220±5%, 50Гц 5. Потребляемая мощность, Вт, не более 25 6. Класс электробезопасности I 7. Уровень звуковой мощности, дБ 20 8. Категория помещений I, II, III, IV, V 9. Применение Оснащение индивидуальных рабочих мест площадью до 20м² 10. Исполнение настенный/настольный 11. Расположение вертикально на высоте 1-2 м от пола, на столе 12. Количество, шт./мощность ламп, Вт 1 / 9 13. Материал трубки ламп увиолевое (безозоновое) стекло 14. Срок службы ламп, ч 5000 15. Время выхода на рабочий режим, мин 1 16. Суммарная производительность вентиляторов, м³/ч 50 17. Объемная бактерицидная доза, Дж/м³ 432 18. Бактерицидная эффективность по Золотистому стафилококку к концу срока службы ламп, % 90 19. Срок эксплуатации, лет 5 20. Гарантийный срок хранения/эксплуатации, мес 24 / 12

Рециркулятор «РОУД Maкс»

Рециркулятор «РОУД Maкс» настенный

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Рециркулятор «РОУД Maкс» передвижной

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Технические характеристики «РОУД Maкс»

Наименование показателей Значение 1. Размеры, мм: ШхГхВ 400×150×1000 2. Масса в килограммах 10 3. Материал корпуса металл, покрытый порошковой краской 4. Электропитание, В/Гц 220±5%, 50Гц 5. Потребляемая мощность, Вт, не более 140 6. Класс электробезопасности I 7. Уровень звуковой мощности, дБ 50 8. Категория помещений I, II, III, IV, V 9. Применение оснащение мест с большим скоплением людей, помещений площадью до 60м² 10. Исполнение настенный, передвижной 11. Расположение вертикально на высоте 1-2 м от пола, на стойке* 12. Количество, шт./мощность ламп, Вт 4 / 18 13. Материал трубки ламп увиолевое (безозоновое) стекло 14. Срок службы ламп, ч 5000 15. Время выхода на рабочий режим, мин 1 16. Суммарная производительность вентиляторов, м³/ч 150 17. Объемная бактерицидная доза, Дж/м³ 576 18. Бактерицидная эффективность по Золотистому стафилококку к концу срока службы ламп, % 99,9 19. Срок эксплуатации, лет 5 20. Гарантийный срок хранения/эксплуатации, мес 24 / 12

* — может комплектоваться передвижной стойкой.

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/DqGg6jKRsyQ