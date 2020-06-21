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Электроника и электротехника

Компанией МЭК «Элтос» освоены в серии рециркуляторы воздуха «ОБРИОН» и «РОУД Maкс»

 © eltos.ru

Компания МЭК «Элтос» выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха и помещений от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. В конце мая компания освоила в серии рециркуляторы воздуха двух моделей: «ОБРИОН», о разработке которых ранее сообщалось на «Сделано у нас» и «РОУД Maкс».

Рециркуляторы «ОБРИОН» и «РОУД Maкс» представляют собой ультрафиолетовые облучатели закрытого типа и могут постоянно работать в присутствии людей. Их можно использовать в закрепленном или передвижном вариантах. «ОБРИОН» расчитан на частно-бытовое применение, а «РОУД Maкс» на производственно-коллективное.

Рециркуляторы разработаны совместно ООО «НИИИС им. А.Н.Лодыгина» и ООО НИЦ «РЭТ-МГУ». Они соответствуют Техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», также есть СЭЗ Роспотребнадзора и РУ Минздрава РФ.

Преимущества ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха

  1. Не приносят вреда людям и помещениям в которых они установлены,
  2. Легко монтируются и обслуживаются,
  3. Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, в частности химическими,
  4. Нет потребности в специальном хранении,
  5. Аппараты легко очищается снаружи и внутри,
  6. Простая замена ультрафиолетовых ламп,
  7. Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

  1. УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
  2. УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
  3. УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

 © eltos.ru

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Назначение устройства

Рециркулятор применяется для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения, таких как:

  • Школы, детские сады и другие образовательные организации
  • Административные и офисные пространства
  • Торговые центры
  • Помещения сферы общественного питания
  • Медицинские и спортивные учреждения
  • Предприятия промышленности
  • Помещения финансовых учреждений
  • Агропромышленные предприятия

Аппарат имеет закрытую конструкцию, его применение безопасно для людей и обеспечивает высокий уровень эпидемиологической защиты.

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02 / 3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по профилактическим мероприятиям среди работников. В одном из пунктов говорится о применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха.

Основным заказчиком рециркуляторов для государственных нужд и предприятий выступает Министерство промышленности и торговли РФ. рециркуляторы заинтересовали российские компании, оформившие предзаказ на серийные экземпляры.

Принцип работы

Рециркулятор состоит из металлического корпуса, в котором установлен вентилятор, ультрафиолетовые лампы и фильтры. Проходящий через устройство воздух обеззараживается ультрафиолетовыми безозоновыми лампами.

Рециркулятор «ОБРИОН»

Рециркулятор «ОБРИОН» настенный

 © images.ru.prom.st

Рециркулятор «ОБРИОН» настольный

 © eltos.ru

Технические характеристики «Обрион»

Наименование показателейЗначение
1. Размеры, мм: ШхГхВ115×110×615
2. Масса в килограммах6
3. Материал корпусаметалл, покрытый порошковой краской
4. Электропитание, В/Гц220±5%, 50Гц
5. Потребляемая мощность, Вт, не более25
6. Класс электробезопасностиI
7. Уровень звуковой мощности, дБ20
8. Категория помещений I, II, III, IV, V
9. ПрименениеОснащение индивидуальных рабочих мест площадью до 20м²
10. Исполнениенастенный/настольный
11. Расположениевертикально на высоте 1-2 м от пола, на столе
12. Количество, шт./мощность ламп, Вт1 / 9
13. Материал трубки ламп увиолевое (безозоновое) стекло
14. Срок службы ламп, ч5000
15. Время выхода на рабочий режим, мин1
16. Суммарная производительность вентиляторов, м³/ч50
17. Объемная бактерицидная доза, Дж/м³432
18. Бактерицидная эффективность по Золотистому стафилококку к концу срока службы ламп, %90
19. Срок эксплуатации, лет5
20. Гарантийный срок хранения/эксплуатации, мес24 / 12

Рециркулятор «РОУД Maкс»

Рециркулятор «РОУД Maкс» настенный

 © eltos.ru

Рециркулятор «РОУД Maкс» передвижной

 © eltos.ru

 © images.ru.prom.st

 © images.ru.prom.st

 © images.ru.prom.st

 © images.ru.prom.st

 © xn--b1agamkgvlcdctl2b9ewc.xn--p1ai

Технические характеристики «РОУД Maкс»

Наименование показателейЗначение
1. Размеры, мм: ШхГхВ400×150×1000
2. Масса в килограммах10
3. Материал корпусаметалл, покрытый порошковой краской
4. Электропитание, В/Гц220±5%, 50Гц
5. Потребляемая мощность, Вт, не более140
6. Класс электробезопасностиI
7. Уровень звуковой мощности, дБ50
8. Категория помещений I, II, III, IV, V
9. Применениеоснащение мест с большим скоплением людей, помещений площадью до 60м²
10. Исполнениенастенный, передвижной
11. Расположениевертикально на высоте 1-2 м от пола, на стойке*
12. Количество, шт./мощность ламп, Вт4 / 18
13. Материал трубки ламп увиолевое (безозоновое) стекло
14. Срок службы ламп, ч5000
15. Время выхода на рабочий режим, мин1
16. Суммарная производительность вентиляторов, м³/ч150
17. Объемная бактерицидная доза, Дж/м³576
18. Бактерицидная эффективность по Золотистому стафилококку к концу срока службы ламп, %99,9
19. Срок эксплуатации, лет5
20. Гарантийный срок хранения/эксплуатации, мес24 / 12

* — может комплектоваться передвижной стойкой.

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/DqGg6jKRsyQ

О компании

Компания ООО МЭК «Элтос» с 2012 года занимается производством специализированного оборудования для обеззараживания ультрафиолетовым излучением воды, воздуха и поверхностей. Предприятие находится в Саранске и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий.

Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:

  • металлообрабатывающее производство,
  • производство УФ ламп, включая амальгамные,
  • электротехнический участок,
  • цех окраски изделий,
  • сборочный цех,
  • испытательный участок,
  • конструкторское и проектно-технологическое бюро,
  • службы снабжения и маркетинга.

Компания специализируется на оптовых поставках электротехнической продукции, выпускаемой предприятиями, входящими в Координационный Совет группы электротехнических компаний (КС ГЭК), а также других предприятий Республики Мордовия.

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. eltos.ru/rezirkulyatori,
  2. stolica-s.su,
  3. всерециркуляторы.рф,
Источник: http://eltos.ru/rezirkulyatori

Республика Мордовия, МЭК «Элтос», рециркуляторы воздуха, малый и средний бизнес
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