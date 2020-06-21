Компанией МЭК «Элтос» освоены в серии рециркуляторы воздуха «ОБРИОН» и «РОУД Maкс»
Компания МЭК «Элтос» выпускает ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха и помещений от вирусов, бактерий и спор грибков. Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков. В конце мая компания освоила в серии рециркуляторы воздуха двух моделей: «ОБРИОН», о разработке которых ранее сообщалось на «Сделано у нас» и «РОУД Maкс».
Рециркуляторы «ОБРИОН» и «РОУД Maкс» представляют собой ультрафиолетовые облучатели закрытого типа и могут постоянно работать в присутствии людей. Их можно использовать в закрепленном или передвижном вариантах. «ОБРИОН» расчитан на частно-бытовое применение, а «РОУД Maкс» на производственно-коллективное.
Рециркуляторы разработаны совместно ООО «НИИИС им. А.Н.Лодыгина» и ООО НИЦ «РЭТ-МГУ». Они соответствуют Техническим регламентам Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», также есть СЭЗ Роспотребнадзора и РУ Минздрава РФ.
Преимущества ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха
- Не приносят вреда людям и помещениям в которых они установлены,
- Легко монтируются и обслуживаются,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, в частности химическими,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Аппараты легко очищается снаружи и внутри,
- Простая замена ультрафиолетовых ламп,
- Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.
Назначение устройства
Рециркулятор применяется для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения, таких как:
- Школы, детские сады и другие образовательные организации
- Административные и офисные пространства
- Торговые центры
- Помещения сферы общественного питания
- Медицинские и спортивные учреждения
- Предприятия промышленности
- Помещения финансовых учреждений
- Агропромышленные предприятия
Аппарат имеет закрытую конструкцию, его применение безопасно для людей и обеспечивает высокий уровень эпидемиологической защиты.
В письме Роспотребнадзора
Основным заказчиком рециркуляторов для государственных нужд и предприятий выступает Министерство промышленности и торговли РФ. рециркуляторы заинтересовали российские компании, оформившие предзаказ на серийные экземпляры.
Принцип работы
Рециркулятор состоит из металлического корпуса, в котором установлен вентилятор, ультрафиолетовые лампы и фильтры. Проходящий через устройство воздух обеззараживается ультрафиолетовыми безозоновыми лампами.
Рециркулятор «ОБРИОН»
Рециркулятор «ОБРИОН» настенный
Рециркулятор «ОБРИОН» настольный
Технические характеристики «Обрион»
|Наименование показателей
|Значение
|1. Размеры, мм: ШхГхВ
|115×110×615
|2. Масса в килограммах
|6
|3. Материал корпуса
|металл, покрытый порошковой краской
|4. Электропитание, В/Гц
|220±5%, 50Гц
|5. Потребляемая мощность, Вт, не более
|25
|6. Класс электробезопасности
|I
|7. Уровень звуковой мощности, дБ
|20
|8. Категория помещений
|I, II, III, IV, V
|9. Применение
|Оснащение индивидуальных рабочих мест площадью до 20м²
|10. Исполнение
|настенный/настольный
|11. Расположение
|вертикально на высоте 1-2 м от пола, на столе
|12. Количество, шт./мощность ламп, Вт
|1 / 9
|13. Материал трубки ламп
|увиолевое (безозоновое) стекло
|14. Срок службы ламп, ч
|5000
|15. Время выхода на рабочий режим, мин
|1
|16. Суммарная производительность вентиляторов, м³/ч
|50
|17. Объемная бактерицидная доза, Дж/м³
|432
|18. Бактерицидная эффективность по Золотистому стафилококку к концу срока службы ламп, %
|90
|19. Срок эксплуатации, лет
|5
|20. Гарантийный срок хранения/эксплуатации, мес
|24 / 12
Рециркулятор «РОУД Maкс»
Рециркулятор «РОУД Maкс» настенный
Рециркулятор «РОУД Maкс» передвижной
© xn--b1agamkgvlcdctl2b9ewc.xn--p1ai
Технические характеристики «РОУД Maкс»
|Наименование показателей
|Значение
|1. Размеры, мм: ШхГхВ
|400×150×1000
|2. Масса в килограммах
|10
|3. Материал корпуса
|металл, покрытый порошковой краской
|4. Электропитание, В/Гц
|220±5%, 50Гц
|5. Потребляемая мощность, Вт, не более
|140
|6. Класс электробезопасности
|I
|7. Уровень звуковой мощности, дБ
|50
|8. Категория помещений
|I, II, III, IV, V
|9. Применение
|оснащение мест с большим скоплением людей, помещений площадью до 60м²
|10. Исполнение
|настенный, передвижной
|11. Расположение
|вертикально на высоте 1-2 м от пола, на стойке*
|12. Количество, шт./мощность ламп, Вт
|4 / 18
|13. Материал трубки ламп
|увиолевое (безозоновое) стекло
|14. Срок службы ламп, ч
|5000
|15. Время выхода на рабочий режим, мин
|1
|16. Суммарная производительность вентиляторов, м³/ч
|150
|17. Объемная бактерицидная доза, Дж/м³
|576
|18. Бактерицидная эффективность по Золотистому стафилококку к концу срока службы ламп, %
|99,9
|19. Срок эксплуатации, лет
|5
|20. Гарантийный срок хранения/эксплуатации, мес
|24 / 12
* — может комплектоваться передвижной стойкой.
Видео
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/DqGg6jKRsyQ
О компании
Компания ООО МЭК «Элтос» с 2012 года занимается производством специализированного оборудования для обеззараживания ультрафиолетовым излучением воды, воздуха и поверхностей. Предприятие находится в Саранске и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий.
Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:
- металлообрабатывающее производство,
- производство УФ ламп, включая амальгамные,
- электротехнический участок,
- цех окраски изделий,
- сборочный цех,
- испытательный участок,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службы снабжения и маркетинга.
Компания специализируется на оптовых поставках электротехнической продукции, выпускаемой предприятиями, входящими в Координационный Совет группы электротехнических компаний (КС ГЭК), а также других предприятий Республики Мордовия.
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