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Производство

«Волжская Картонная Мануфактура» запустила новое гофропроизводство

«Волжская Картонная Мануфактура» запустила новое гофропроизводство«Волжская Картонная Мануфактура» запустила новое гофропроизводство © lesprom.com

В конце мая 2020 г. в Тольятти было запущено новое гофропроизводство компании «Волжская Картонная Мануфактура», об этом сообщает компания «ГофроТайм».

Специалисты «ГофроТайм» совместно с представителями заказчика выполнили все этапы реализации проекта: подбор помещения, подбор необходимого оборудования, виртуальную расстановку оборудования с учетом всех технологических процессов и внутрицеховой логистики предприятия, шеф-монтаж, пусконаладочные работы.

Основным видом деятельности компании «Волжская Картонная Мануфактура» является выпуск товарного трехслойного и пятислойного гофрокартона объемом до 2 млн м2 в месяц. Также на предприятии организован участок для производства гофротары, для него была закуплена и запущена линия Viking-S 1300×2400. В ближайшее время будет поставлена вторая линия Viking-S 1300×2400 с возможностями полноцветной печати и выпуском сложновысечных изделий.

https://www.les...B2%D0%BE_94419/

Источник: http://gofrotime.ru/novosti/254-zap...o-gofroproizvodstva-vkm-g-tol-yatti

Самарская область, ГофроТайм, Волжская Картонная Мануфактура
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