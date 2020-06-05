ЧЕТРА поставила бульдозеры в Башкирию и Ростовскую область

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Колесный бульдозер ЧЕТРА ТК25.02Б-1 направился в Башкирию на рудник «Юбилейный», где будет использоваться на добыче меди. Особенность этой модели — мост с блокируемым дифференциалом, который позволяет снизить «холостую» пробуксовку колес, особенно на слабых грунтах. Это дает существенную экономию расхода топлива (до 20%), также на 20% возрастает производительность. Кроме того, увеличивается проходимость машины. Вся техника ЧЕТРА оснащается системой удаленного мониторинга, что позволяет дистанционно получать данные об основных параметрах работы техники. Это немаловажно в условиях горнорудных изысканий.

Бульдозер ЧЕТРА Т15 теперь задействован в работе на мусорном полигоне в Ростовской области. Основная задача — перемещение и трамбование отходов. Бульдозер ЧЕТРА Т15 отлично подходит для проведения подобного рода работ. Машина имеет объемный отвал (6,8 м3), большую мощность (250 лс), вес более 25 тонн. Бульдозер работает на полигоне практически без остановки.

Отметим, что предприятия уже знакомы с чебоксарским брендом. Это не первая техника из линейки ЧЕТРА в их парке