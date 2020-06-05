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Агропром и пищевая промышленность

На Ставрополье заложили первый миндальный сад

 © vestikavkaza.ru

Эксперементальный сад появился в селе Ачикулак на территории предприятия компании «Дамате». Здесь будут расти 200 деревьев миндаля двух сортов. Сорт, показавший наилучшую результативность, станет основой для создания первого промышленного миндального сада. Его планируется заложить на Ставрополье в следующем году. Все использованные для экспериментального сада саженцы выращены на территории региона.

— Мы поставили перед собой цель — создание на Ставрополье новых садов — яблоневых, персиковых, миндальных и других. Каждый год мы продвигаемся на пути к её достижению. Технологии, компетенции ставропольских предприятий помогают этому, создавая тем самым новые агропроизводства и новые рабочие места на селе, — прокомментировали в правительстве края.

В текущем году на Ставрополье планируется закладка около 900 га садов.
Источник: https://www.gubernator.stavkray.ru/...-sad-poyavilsya-na-stavropol-e.html

Ставропольский край, Дамате, садоводство
  • Нет аватара POLO
    05.06.2021:39:02

    Вот молодцы           надеюсь такие первые шаги позволят хотя бы по фундуку и миндалю стать более независимыми от импорта… ну и по грецкому ореху тож можно (с учетом Крыма конечно)

    Отредактировано: POLO~21:39 05.06.20
    #1200225
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