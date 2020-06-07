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В подмосковном Жуковском открыли новый инженерно-конструкторский центр с уникальным оборудованием и 3D-станками. Там будут создавать детали для самых разных видов промышленности.

«Благодаря федеральным и региональным мерам поддержки, в сумме выделено более 130 миллионов рублей. Смогли закупить высокоточное оборудование, которое позволяет и дальше работать компании, получать новые мировые заказы», — отметили в министерстве инвестиций и инноваций Московской области.

Помимо потребностей нашей авиационной промышленности, научный центр удовлетворяет и запросы немецких компаний. И это только начало.

«На самом деле, это новые рабочие места — студенты наши городских вузов приходят сюда работать. Это дорогого стоит. Жуковский — это наукоград, и все высокие технологии остаются в городе», — подчеркнули в правительстве г. о. Жуковский .

Зарплата в центре — от 60 тысяч рублей в месяц. А специалисты высших квалификаций могут рассчитывать на оклады с шестизначными цифрами.

На оборудовании, которое закупили для центра, можно создавать детали для самых разных видов промышленности: это и авиакосмическая отрасль, и автомобилестроение, и дорожное строительство, и даже высокотехнологичная медицина.

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