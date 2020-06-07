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Спортивные объекты

В селе Выльгорт (Республика Коми) открыт спортивный комплекс «Ошпи»

 © rkomi.ru

Комплекс построен на средства частного инвестора — индивидуального предпринимателя Юрия Широкова. С февраля планировалось проводить тренировочные занятия для детей по художественной гимнастике и вольной борьбе.

В реализацию проекта частный инвестор вложил 85 миллионов рублей.

В спорткомплексе есть зал на два бойцовских ковра с раздвижными трибунами, тренажёрный зал, раздевалки, две сауны, кафе и медицинский кабинет. Объект построен с учётом доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

 © rkomi.ru

 © rkomi.ru
Источник: https://rkomi.ru/news/81559/

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Республика Коми, ФОК
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