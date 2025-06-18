В Визинге (Коми) открыли новый корпус районной больницы

© bnkomi.ru

В сысольском селе 17 июня распахнул двери долгожданный лечебный корпус ЦРБ. Он построен на замену зданию 1958 года постройки, которое являлось наиболее ветхим в сети стационаров лечебных учреждений региона. Стационар рассчитан на 45 коек.

© bnkomi.ru

Площадь нового здания составила более трех тысяч квадратных метров. В нем разместят сразу несколько отделений: терапевтическое отделение, приемное отделение с боксами для инфекционных больных и приемное отделение скорой медицинской помощи.

© bnkomi.ru

© bnkomi.ru

© bnkomi.ru

© bnkomi.ru

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