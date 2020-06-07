Запущен новый агрегат продольной резки в цехе покрытий металла № 1 ЧерМК
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9pG7nl9wETQ
Недавно в цехе покрытий металла № 1 ЧерМК запустили новый агрегат продольной резки. Он заменил агрегат комбинированного реза, который прослужил более полувека. На АПР производят горячекатаную травленую ленту.
Источник: https://youtu.be/9pG7nl9wETQ
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