COMETAL завершил поставки металлоконструкций для комплекса по производству окатышей ЧерМК
COMETAL завершил поставку металлоконструкций для строительства конвейерных галерей нового комплекса по производству окатышей на ЧерМК Северстали. Совокупный объем поставленных конструкций превысил 2500 тонн.
В связи с высокой значимостью проекта перед COMETAL были поставлены крайне сжатые сроки производства и отгрузки металлоконструкций и щитов кровли для галерей комплекса. Чтобы обеспечить бесперебойный монтаж на площадке в Череповце, компания запустила изготовление параллельно на семи заводах-партнерах.
«Мы понимали, что от нашего темпа зависит соблюдение графика на таком стратегическом объекте. Щиты кровли нужны были на площадке к определенной дате, и мы сделали все, чтобы их вовремя доставить, — рассказывает Михаил Гольмаков, директор по производству COMETAL. — Наши специалисты работали на производстве практически круглосуточно: контролировали процесс, проверяли качество, организовывали логистику. Благодаря такой организации нам удалось ритмично отгружать металлоизделия, и монтажные работы на площадке в Череповце не останавливались».
Иван Пинигин, руководитель данного проекта от COMETAL отметил:
«Для нас этот проект был интересен не только объемами, но и причастностью к реализации значимого инвестпроекта „Северстали“, где мы работали параллельно с другими внутренними активами и внешними подрядчиками для выполнения единой цели -запуска новой фабрики в установленный срок. Для выполнения объема наша команда организовала снабжение подрядчиков металлопрокатом, крепежом, различными материалами для организации ритмичной работы без простоев».
Новый комплекс по производству окатышей на ЧерМК — самый крупный проект на череповецкой площадке за последние десятилетия. Мощность цеха составит 10 миллионов тонн окатышей в год. Проект имеет стратегическое значение в связи с Указами Президента, направленными на реализацию национальных целей в рамках проекта «Экологическое благополучие». Новый производственный комплекс позволит обеспечить собственным железорудным сырьем (окатышами) доменное производство ЧерМК, сократить расход кокса (твердого углеродного топлива) и вывести из работы ряд существующих мощностей (агломашин и коксовых батарей), оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Снижение выбросов парниковых газов в результате изменений технологии производства чугуна составит более 2 млн тонн в год, а загрязняющих веществ — 96 тысяч тонн в год. При этом, проектом предусмотрены решения, обеспечивающие эффективную защиту окружающей среды за счет применения наилучших доступных технологий.
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