COMETAL завершил поставку металлоконструкций для строительства конвейерных галерей нового комплекса по производству окатышей на ЧерМК Северстали. Совокупный объем поставленных конструкций превысил 2500 тонн.

В связи с высокой значимостью проекта перед COMETAL были поставлены крайне сжатые сроки производства и отгрузки металлоконструкций и щитов кровли для галерей комплекса. Чтобы обеспечить бесперебойный монтаж на площадке в Череповце, компания запустила изготовление параллельно на семи заводах-партнерах.

«Мы понимали, что от нашего темпа зависит соблюдение графика на таком стратегическом объекте. Щиты кровли нужны были на площадке к определенной дате, и мы сделали все, чтобы их вовремя доставить, — рассказывает Михаил Гольмаков, директор по производству COMETAL. — Наши специалисты работали на производстве практически круглосуточно: контролировали процесс, проверяли качество, организовывали логистику. Благодаря такой организации нам удалось ритмично отгружать металлоизделия, и монтажные работы на площадке в Череповце не останавливались».

Иван Пинигин, руководитель данного проекта от COMETAL отметил:

«Для нас этот проект был интересен не только объемами, но и причастностью к реализации значимого инвестпроекта „Северстали“, где мы работали параллельно с другими внутренними активами и внешними подрядчиками для выполнения единой цели -запуска новой фабрики в установленный срок. Для выполнения объема наша команда организовала снабжение подрядчиков металлопрокатом, крепежом, различными материалами для организации ритмичной работы без простоев».

Новый комплекс по производству окатышей на ЧерМК — самый крупный проект на череповецкой площадке за последние десятилетия. Мощность цеха составит 10 миллионов тонн окатышей в год. Проект имеет стратегическое значение в связи с Указами Президента, направленными на реализацию национальных целей в рамках проекта «Экологическое благополучие». Новый производственный комплекс позволит обеспечить собственным железорудным сырьем (окатышами) доменное производство ЧерМК, сократить расход кокса (твердого углеродного топлива) и вывести из работы ряд существующих мощностей (агломашин и коксовых батарей), оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Снижение выбросов парниковых газов в результате изменений технологии производства чугуна составит более 2 млн тонн в год, а загрязняющих веществ — 96 тысяч тонн в год. При этом, проектом предусмотрены решения, обеспечивающие эффективную защиту окружающей среды за счет применения наилучших доступных технологий.