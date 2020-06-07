Российская компания освоила производство новых автогидроподъемников на шасси КАМАЗ и УАЗ «Профи»

© ruscomtrans.ru

В середине мая 2020 г. завод «Рускомтранс» выпустил очередную новинку — рычажно-телескопический автогидроподъемник АГП-15РТ на шасси УАЗ 236022 «Профи» 4×4 с однорядной двухместной кабиной.

Новая модель с люлькой (грузоподъемность люльки составляет 230 кг) предназначена для перевозки ремонтных бригад и может поднимать два человека на высоту 14,7 м.

© ruscomtrans.ru

© ruscomtrans.ru

В настоящий момент завод выпускает 22 модели рычажно-телескопических автогидроподъемников с грузоподъемностью люльки 230, 250 и 300 кг на различных шасси ГАЗ.

© ruscomtrans.ru

В конце мая 2020 года компания представила новую модель автогидроподъемника АГП-35Т на шасси КАМАЗ-43118 с оборудованием для мойки изоляторов ВЛ.

Грузоподъемность рабочей площадки телескопического подъемника на максимальном вылете 22 м составляет 100 кг, а на вылете 18 м — 400 кг. Рабочая высота подъема рабочей площадки составляет 35 м.

© ruscomtrans.ru

© ruscomtrans.ru

© ruscomtrans.ru

© ruscomtrans.ru

© ruscomtrans.ru

Ранее компанией был налажен выпуск 81 модели телескопических автогидроподъемников высотой 18 метров (АГП — 18Т), высотой 20 метров (АГП — 20Т), и высотой 22 метра (АГП — 22Т), установленных на различных шасси ГАЗ и КАМАЗ, а также на шасси Урал 4320.