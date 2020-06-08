На Онежском ССЗ произведена закладка головного краболова проекта 5712LS

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На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась закладка киля первого краболовного судна проекта 5712LS (строительный номер 501). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Строительство ведется по заказу Группы компаний «Русский краб». В серии — семь судов для вылова и перевозки живого краба, что позволит обеспечить загрузку предприятия на ближайшие 5 лет. Директор АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод Владимир Майзус отметил: «Уровень квалификации наших конструкторов и рабочего коллектива позволяет с уверенностью смотреть в будущее. На сегодняшний день завод имеет все необходимые компетенции, чтобы выполнить заказ качественно и в срок». Ввод первого краболова в эксплуатацию намечен на 2022 год. Судно будет работать в бассейнах Охотского и Берингова морей.

Проект разработан компанией «Дамен Инжиниринг» (г. Санкт- Петербург) в соответствии с техническим заданием и с участием специалистов ГК «Русский краб».

Судно для добычи краба проекта 5712LS — справка Длина — 57,7 м Ширина — 12,6 м Автономность — 40 дней Скорость — 12,6 уз Мощность ГД — 1620 кВт Мощность носового ПУ — 400 кВт Объём танков — 640 куб. м