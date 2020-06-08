Рыбозавод «Александровские консервы» заработал в Томской области

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Рыбоперерабатывающий завод «Александровские консервы» открылся в Александровском районе Томской области, он будет ежедневно выпускать шесть тысяч банок консервов, а также полуфабрикаты.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Александровском районе завершилось строительство рыбоконсервного завода, общая стоимость проекта оценивалась в 88 миллионов рублей. Планировалось, что завод будет производить 16 видов рыбных консервов, перерабатывая более 800 тонн речной рыбы в год, причем 95% составит местное сырье.

Также сообщалось, что в 2015 году в Александровском в связи с убыточностью прекратил работу рыбозавод ООО «Санта-Мария», запущенный в 2014 году на базе закрытого в конце 1990-х рыбного гиганта Советского Союза — Александровского рыбоконсервного завода.

за шесть лет региональные власти выделили почти 120 миллионов рублей для предприятий рыбной отрасли, которые пошли на покупку оборудования, кормов и рыбопосадочного материала. При этом треть суммы получили предприятия Александровского района.

Томская область занимает первое место среди регионов Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна по темпам роста переработки рыбы: в 2019 году объем переработанной рыбы вырос на 27%, до 4,2 тысячи тонн. При этом доля местного сырья в структуре переработки составила уже 40%, увеличиваясь с каждым годом.

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