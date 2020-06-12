Добавить статью
Лого Сделано у нас
Электроника и электротехника

Компания «УФ-Системы» серийно производит рециркулятор воздуха потолочного размещения

 © npo-crystal.com

Компания «Промышленные системы УФ обеззараживания» выпустила новинку ультрафиолетового оборудования — бактерицидный ультрафиолетовый рециркулятор для встраивания в подвесные потолки. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Отличительной особеннотью является изготовление корпуса из нержавеющей стали, его можно обрабатывать дезинфицирующими растворами. Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, в медицинских, пищевых, производственных, дошкольных, образовательных, торговых и других помещениях.

 © Фото из открытых источников

«ОДВ-РБ» обозначение рециркуляторов обеззараживания воздуха компании «УФ-Системы» производящей специализированное оборудование для обеззараживания ультрафиолетовым излучением. Выпускаемый компанией рециркулятор для встраивания в потолок называется «ОДВ-РБ-100А», где цифра обозначает объем помещения в метрах.

Преимущества УФ-обеззараживателей

  1. Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах,
  2. Легко монтируются и обслуживаются,
  3. Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов,
  4. Нет потребности в специальном хранении,
  5. Аппарат легко очищается снаружи и внутри,
  6. Простая замена ультрафиолетовых ламп,
  7. Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

  1. УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
  2. УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
  3. УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

 © Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Разработкой и производством УФ ламп для рециркуляторов и облучателей в настоящее время занимаются как ряд крупнейших зарубежных электроламповых фирм, так и отечественные производители: ОАО «Лисма-ВНИИИС» (Саранск), ООО «Саранский завод ультрафиолетовых ламп и специальной светотехники» (Саранск), ООО МЭК «ЭлТОС» (Саранск), ООО «УФ Технологии» (Рузаевка), ООО «Системы поддержания стерильности» (Ярославль), НПО «ЛИТ» (Москва), ОАО СКБ «Ксенон» (Зеленоград), ООО «ВНИСИ» (Москва).

Области применения рециркулятора:

  • Школы, детские сады и другие образовательные организации
  • Административные и офисные пространства
  • Торговые центры
  • Помещения сферы общественного питания
  • Медицинские и спортивные учреждения
  • Предприятия промышленности
  • Помещения финансовых учреждений
  • Агропромышленные предприятия

Примеры помещений с подвесными потолками, где может использоваться рециркулятор

 © clck.ru

 © clck.ru

 © thanhphatadv.net

 © clck.ru

 © npo-crystal.com

 © clck.ru

 © clck.ru

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02 / 3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по профилактическим мероприятиям среди работников. В одном из пунктов говорится о применении в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха.

Описание работы

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель и вентилятор и ультрафиолетовые лампы.

Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Потолочный рециркулятор «ОДВ-РБ-100А»

«ОДВ-РБ-100А» предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». На фото ниже рециркулятор «ОДВ-РБ-100А» в ячейке подвесного потолка типа «Армстронг». Плиты «Армстронг» имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см.

Для встраивания в ячейку потолка 60×120см можно использовать как «ОДВ-РБ-100А» с закрытием неиспользуемого пространства, так и выпускаемую удлиненную модель рециркулятора «ОДВ-РБ-200А». «ОДВ-РБ-200А» имеет увеличенную мощность до 160ВА, производительность до 150м³/час. Один аппарат расчитан на обслуживание объема 200м³.

 © uv-systems.ru

 © clck.ru

Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.

Схема монтажа в потолок

 © clck.ru

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

Встраивание в потолок «Грильято».

 © clck.ru

Технические характеристики «ОДВ-РБ-100А»

  1. Рециркуляторы работают от сети напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц.
  2. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 90 ВА.
  3. Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней).
  4. Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован.
  5. Высокая степень обеззараживания до 99,9% по Золотистому стафилококку достигается оптимальным соотношением мощности излучения УФ ламп и рециркуляции воздуха.
  6. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин.
  7. Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
  8. Габаритные размеры рециркулятора 600×600×100 мм.
  9. Масса рециркулятора до 6 кг.
  10. Средний срок службы не менее 5 лет.
  11. Наружные поверхности из нержавеющей стали, стойкие к дезинфекции.
  12. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.
  13. Мощность выходного воздушного потока — до 80м³/час.
  14. Обслуживаемый одним аппаратом объем помещения — до 100м³.
  15. Уровень шума не более 45 дБА.

Технические характеристики «ОДВ-РБ-200А»

  1. Рециркуляторы работают от сети напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц.
  2. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 160 ВА.
  3. Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней).
  4. Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован.
  5. Высокая степень обеззараживания до 99,9% по Золотистому стафилококку достигается оптимальным соотношением мощности излучения УФ ламп и рециркуляции воздуха.
  6. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин.
  7. Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
  8. Габаритные размеры рециркулятора 1200×600×100 мм.
  9. Масса рециркулятора до 6 кг.
  10. Средний срок службы не менее 5 лет.
  11. Наружные поверхности из нержавеющей стали, стойкие к дезинфекции.
  12. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.
  13. Мощность выходного воздушного потока — до 150м³/час.
  14. Обслуживаемый одним аппаратом объем помещения — до 200м³.
  15. Уровень шума не более 45 дБА.

О компании

 © uv-systems.ru

Производственное предприятие ООО «Промышленные системы УФ обеззараживания» начало свою деятельность в 2006 году. Компания образована профессиональными инженерами и специалистами, которые имеют практический опыт в проектировании и изготовлении оборудования для обеззараживания воды и воздуха при помощи ультрафиолетового излучения.

В 2012 году был запущен собственный завод, включающий четыре цеха по производству УФ оборудования для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей. Производство находится в Лениградской области и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. В качестве источника УФ излучения применяются безозоновые ультрафиолетовые лампы полследнего поколения с амальгамой.

Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:

  • металлообрабатывающее производство,
  • электротехнический участок,
  • покрасочная линия,
  • сборочный цех,
  • испытательный участок,
  • конструкторское и проектно-технологическое бюро,
  • службы снабжения и маркетинга.

Ассортимент компании включает более 200 наименований УФ-оборудования. Оборудование установлено и эффективно работает примерно на 6000 объектах по всей территории России.

Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:

  1. www.uv-systems.ru,
  2. www.uv-systems.ru Статьи и документы,
  3. npo-crystal.com,
  4. уф-обеззараживание.рф,
  5. fabricators.ru,
  6. productcenter.ru

Ленинградская область, «УФ-Системы», рециркуляторы воздуха, малый и средний бизнес
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,