Компания «УФ-Системы» серийно производит рециркулятор воздуха потолочного размещения

© npo-crystal.com

Компания «Промышленные системы УФ обеззараживания» выпустила новинку ультрафиолетового оборудования — бактерицидный ультрафиолетовый рециркулятор для встраивания в подвесные потолки. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Отличительной особеннотью является изготовление корпуса из нержавеющей стали, его можно обрабатывать дезинфицирующими растворами. Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, в медицинских, пищевых, производственных, дошкольных, образовательных, торговых и других помещениях.

© Фото из открытых источников

«ОДВ-РБ» обозначение рециркуляторов обеззараживания воздуха компании «УФ-Системы» производящей специализированное оборудование для обеззараживания ультрафиолетовым излучением. Выпускаемый компанией рециркулятор для встраивания в потолок называется «ОДВ-РБ-100А», где цифра обозначает объем помещения в метрах.

Преимущества УФ-обеззараживателей

Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах, Легко монтируются и обслуживаются, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, Нет потребности в специальном хранении, Аппарат легко очищается снаружи и внутри, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

© Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Разработкой и производством УФ ламп для рециркуляторов и облучателей в настоящее время занимаются как ряд крупнейших зарубежных электроламповых фирм, так и отечественные производители: ОАО «Лисма-ВНИИИС» (Саранск), ООО «Саранский завод ультрафиолетовых ламп и специальной светотехники» (Саранск), ООО МЭК «ЭлТОС» (Саранск), ООО «УФ Технологии» (Рузаевка), ООО «Системы поддержания стерильности» (Ярославль), НПО «ЛИТ» (Москва), ОАО СКБ «Ксенон» (Зеленоград), ООО «ВНИСИ» (Москва).

Области применения рециркулятора:

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Административные и офисные пространства

Торговые центры

Помещения сферы общественного питания

Медицинские и спортивные учреждения

Предприятия промышленности

Помещения финансовых учреждений

Агропромышленные предприятия

Примеры помещений с подвесными потолками, где может использоваться рециркулятор

© clck.ru

© clck.ru

© thanhphatadv.net

© clck.ru

© npo-crystal.com

© clck.ru

© clck.ru

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02 / 3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по профилактическим мероприятиям среди работников. В одном из пунктов говорится о применении в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха.

Описание работы

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель и вентилятор и ультрафиолетовые лампы.

Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Потолочный рециркулятор «ОДВ-РБ-100А»

«ОДВ-РБ-100А» предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». На фото ниже рециркулятор «ОДВ-РБ-100А» в ячейке подвесного потолка типа «Армстронг». Плиты «Армстронг» имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см.

Для встраивания в ячейку потолка 60×120см можно использовать как «ОДВ-РБ-100А» с закрытием неиспользуемого пространства, так и выпускаемую удлиненную модель рециркулятора «ОДВ-РБ-200А». «ОДВ-РБ-200А» имеет увеличенную мощность до 160ВА, производительность до 150м³/час. Один аппарат расчитан на обслуживание объема 200м³.

© uv-systems.ru

© clck.ru

Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.

Схема монтажа в потолок

© clck.ru

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Встраивание в потолок «Грильято».

© clck.ru

Технические характеристики «ОДВ-РБ-100А»

Рециркуляторы работают от сети напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 90 ВА. Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней). Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован. Высокая степень обеззараживания до 99,9% по Золотистому стафилококку достигается оптимальным соотношением мощности излучения УФ ламп и рециркуляции воздуха. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин. Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 Габаритные размеры рециркулятора 600×600×100 мм. Масса рециркулятора до 6 кг. Средний срок службы не менее 5 лет. Наружные поверхности из нержавеющей стали, стойкие к дезинфекции. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92. Мощность выходного воздушного потока — до 80м³/час. Обслуживаемый одним аппаратом объем помещения — до 100м³. Уровень шума не более 45 дБА.

Технические характеристики «ОДВ-РБ-200А»

Рециркуляторы работают от сети напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 160 ВА. Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней). Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован. Высокая степень обеззараживания до 99,9% по Золотистому стафилококку достигается оптимальным соотношением мощности излучения УФ ламп и рециркуляции воздуха. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин. Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 Габаритные размеры рециркулятора 1200×600×100 мм. Масса рециркулятора до 6 кг. Средний срок службы не менее 5 лет. Наружные поверхности из нержавеющей стали, стойкие к дезинфекции. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92. Мощность выходного воздушного потока — до 150м³/час. Обслуживаемый одним аппаратом объем помещения — до 200м³. Уровень шума не более 45 дБА.

О компании

© uv-systems.ru

Производственное предприятие ООО «Промышленные системы УФ обеззараживания» начало свою деятельность в 2006 году. Компания образована профессиональными инженерами и специалистами, которые имеют практический опыт в проектировании и изготовлении оборудования для обеззараживания воды и воздуха при помощи ультрафиолетового излучения.

В 2012 году был запущен собственный завод, включающий четыре цеха по производству УФ оборудования для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей. Производство находится в Лениградской области и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. В качестве источника УФ излучения применяются безозоновые ультрафиолетовые лампы полследнего поколения с амальгамой.

Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

электротехнический участок,

покрасочная линия,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.

Ассортимент компании включает более 200 наименований УФ-оборудования. Оборудование установлено и эффективно работает примерно на 6000 объектах по всей территории России.