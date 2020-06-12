Компания «УФ-Системы» серийно производит рециркулятор воздуха потолочного размещения
Компания «Промышленные системы УФ обеззараживания» выпустила новинку ультрафиолетового оборудования — бактерицидный ультрафиолетовый рециркулятор для встраивания в подвесные потолки. Принцип действия основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.
Отличительной особеннотью является изготовление корпуса из нержавеющей стали, его можно обрабатывать дезинфицирующими растворами. Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в жилых и нежилых помещениях, в медицинских, пищевых, производственных, дошкольных, образовательных, торговых и других помещениях.
«ОДВ-РБ» обозначение рециркуляторов обеззараживания воздуха компании «УФ-Системы» производящей специализированное оборудование для обеззараживания ультрафиолетовым излучением. Выпускаемый компанией рециркулятор для встраивания в потолок называется «ОДВ-РБ-100А», где цифра обозначает объем помещения в метрах.
Преимущества УФ-обеззараживателей
- Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах,
- Легко монтируются и обслуживаются,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Аппарат легко очищается снаружи и внутри,
- Простая замена ультрафиолетовых ламп,
- Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.
Разработкой и производством УФ ламп для рециркуляторов и облучателей в настоящее время занимаются как ряд крупнейших зарубежных электроламповых фирм, так и отечественные производители: ОАО «Лисма-ВНИИИС» (Саранск), ООО «Саранский завод ультрафиолетовых ламп и специальной светотехники» (Саранск), ООО МЭК «ЭлТОС» (Саранск), ООО «УФ Технологии» (Рузаевка), ООО «Системы поддержания стерильности» (Ярославль), НПО «ЛИТ» (Москва), ОАО СКБ «Ксенон» (Зеленоград), ООО «ВНИСИ» (Москва).
Области применения рециркулятора:
- Школы, детские сады и другие образовательные организации
- Административные и офисные пространства
- Торговые центры
- Помещения сферы общественного питания
- Медицинские и спортивные учреждения
- Предприятия промышленности
- Помещения финансовых учреждений
- Агропромышленные предприятия
Примеры помещений с подвесными потолками, где может использоваться рециркулятор
В письме Роспотребнадзора
Описание работы
Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель и вентилятор и ультрафиолетовые лампы.
Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.
Потолочный рециркулятор «ОДВ-РБ-100А»
«ОДВ-РБ-100А» предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». На фото ниже рециркулятор «ОДВ-РБ-100А» в ячейке подвесного потолка типа «Армстронг». Плиты «Армстронг» имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см.
Для встраивания в ячейку потолка 60×120см можно использовать как «ОДВ-РБ-100А» с закрытием неиспользуемого пространства, так и выпускаемую удлиненную модель рециркулятора «ОДВ-РБ-200А». «ОДВ-РБ-200А» имеет увеличенную мощность до 160ВА, производительность до 150м³/час. Один аппарат расчитан на обслуживание объема 200м³.
Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.
Схема монтажа в потолок
Встраивание в потолок «Грильято».
Технические характеристики «ОДВ-РБ-100А»
- Рециркуляторы работают от сети напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц.
- Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 90 ВА.
- Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней).
- Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован.
- Высокая степень обеззараживания до 99,9% по Золотистому стафилококку достигается оптимальным соотношением мощности излучения УФ ламп и рециркуляции воздуха.
- Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин.
- Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
- Габаритные размеры рециркулятора 600×600×100 мм.
- Масса рециркулятора до 6 кг.
- Средний срок службы не менее 5 лет.
- Наружные поверхности из нержавеющей стали, стойкие к дезинфекции.
- Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.
- Мощность выходного воздушного потока — до 80м³/час.
- Обслуживаемый одним аппаратом объем помещения — до 100м³.
- Уровень шума не более 45 дБА.
Технические характеристики «ОДВ-РБ-200А»
- Рециркуляторы работают от сети напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц.
- Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 160 ВА.
- Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней).
- Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован.
- Высокая степень обеззараживания до 99,9% по Золотистому стафилококку достигается оптимальным соотношением мощности излучения УФ ламп и рециркуляции воздуха.
- Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин.
- Класс электробезопасности I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
- Габаритные размеры рециркулятора 1200×600×100 мм.
- Масса рециркулятора до 6 кг.
- Средний срок службы не менее 5 лет.
- Наружные поверхности из нержавеющей стали, стойкие к дезинфекции.
- Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.
- Мощность выходного воздушного потока — до 150м³/час.
- Обслуживаемый одним аппаратом объем помещения — до 200м³.
- Уровень шума не более 45 дБА.
О компании
Производственное предприятие ООО «Промышленные системы УФ обеззараживания» начало свою деятельность в 2006 году. Компания образована профессиональными инженерами и специалистами, которые имеют практический опыт в проектировании и изготовлении оборудования для обеззараживания воды и воздуха при помощи ультрафиолетового излучения.
В 2012 году был запущен собственный завод, включающий четыре цеха по производству УФ оборудования для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей. Производство находится в Лениградской области и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий. В качестве источника УФ излучения применяются безозоновые ультрафиолетовые лампы полследнего поколения с амальгамой.
Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:
- металлообрабатывающее производство,
- электротехнический участок,
- покрасочная линия,
- сборочный цех,
- испытательный участок,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службы снабжения и маркетинга.
Ассортимент компании включает более 200 наименований УФ-оборудования. Оборудование установлено и эффективно работает примерно на 6000 объектах по всей территории России.
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