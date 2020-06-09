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Электроника и электротехника

В России создали компоненты к перспективным средствам связи для авиации и РЛС

 © rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» разработал первые отечественные СВЧ-генераторы для производства перспективных средств связи и идентификации. Новые устройства созданы в рамках программы импортозамещения электронно-компонентной базы. Изделия отличаются от зарубежных аналогов более высокой надежностью и герметичностью конструкции.

В холдинге уточнили, что новые компоненты, созданные Омским НИИ приборостроения (ОНИИП, входит в «Росэлектронику»), предназначены «для формирования СВЧ-сигнала в проводных и беспроводных средствах телекоммуникации, радарных системах, автомобильной и авиационной электронике».

Разработанные устройства включены в «Перечень электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники» Минпромторга РФ.

Главная особенность новых устройств, отметили в «Росэлектронике», — обеспечение импульсной модуляции выходного сигнала и высокая стойкость к механическим, биологическим и климатическим воздействиям.

Как отметил гендиректор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский, слова которого приводит пресс-служба, ранее из-за отсутствия аналогов на внутреннем рынке российские производители систем связи были вынуждены закупать изделия СВЧ-диапазона у иностранных поставщиков. «Генераторы, разработанные специалистами ОНИИП, являются первыми отечественными изделиями такого рода, что позволит в полном объеме обеспечить импортозамещение данного вида продукции на российском рынке. Мы уже активно приступили к поставке и серийному производству продукции», — добавил он.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8684269

"Росэлектроника", Ростех, СВЧ-генераторы
  • DKerr DKerr
    09.06.2019:59:14

    2 ГГц, неплохо! Там прямо 100% все свое? Или только корпусировка? Если свое, то по какому техпроцессу?

    #1200493
    • Нет аватара Alexish
      09.06.2020:03:39

      Это свч генератор. Там нет большого числа элементов. И не требуется мелкий техпроцесс. Так что скорее всего своё.

      #1200494
  • Alex M Alex M
    09.06.2022:33:44

    для формирования СВЧ-сигнала
    обеспечение импульсной модуляции выходного сигнала
    Значит не просто генератор, я не понимаю что это за зверь. Для вторички (РЛС), для систем опознавания свой-чужой, бортовых ответчиков?

    #1200513
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