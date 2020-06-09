В России создали компоненты к перспективным средствам связи для авиации и РЛС
Холдинг «Росэлектроника» разработал первые отечественные СВЧ-генераторы для производства перспективных средств связи и идентификации. Новые устройства созданы в рамках программы импортозамещения электронно-компонентной базы. Изделия отличаются от зарубежных аналогов более высокой надежностью и герметичностью конструкции.
В холдинге уточнили, что новые компоненты, созданные Омским НИИ приборостроения (ОНИИП, входит в «Росэлектронику»), предназначены «для формирования СВЧ-сигнала в проводных и беспроводных средствах телекоммуникации, радарных системах, автомобильной и авиационной электронике».
Разработанные устройства включены в «Перечень электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники» Минпромторга РФ.
Главная особенность новых устройств, отметили в «Росэлектронике», — обеспечение импульсной модуляции выходного сигнала и высокая стойкость к механическим, биологическим и климатическим воздействиям.
Как отметил гендиректор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский, слова которого приводит пресс-служба, ранее из-за отсутствия аналогов на внутреннем рынке российские производители систем связи были вынуждены закупать изделия СВЧ-диапазона у иностранных поставщиков. «Генераторы, разработанные специалистами ОНИИП, являются первыми отечественными изделиями такого рода, что позволит в полном объеме обеспечить импортозамещение данного вида продукции на российском рынке. Мы уже активно приступили к поставке и серийному производству продукции», — добавил он.
Читайте также...
- Ростех начал выпуск оптимизатора энергопотребления для умных электросетей
- В Ростехе создали технологию, позволяющую «пробивать» товары в тележке, а не на кассе
- «Ростех» и Titan Power Solution заключили соглашение о создании суперконденсаторов и Li-Ion батарей
09.06.2019:59:14
09.06.2020:03:39
09.06.2022:33:44