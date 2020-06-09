ОАО «Залесье» из Ярославской области запустило новое производство стеклосетки

© yarnews.net

Предприятие ОАО «Залесье» в Переславле-Залесском Ярославской области реализовало инвестиционный проект по созданию нового производства стеклосетки.

В проект вложено более 175 млн рублей, создано 14 новых рабочих мест.

Благодаря своей прочности стеклосетка используется в качестве армирующего материала при изготовлении строительных и отделочных товаров (армофола, мягкой кровли и др.). Основным потребителем стеклосетки является завод «ЛИТ» в Переславле.

В настоящее время стеклосетка ОАО «Залесье» проходит международную сертификацию, что позволит в будущем экспортировать продукцию на рынок Евросоюза. У переславского предприятия уже есть предложения о приобретении данной продукции от предприятий Германии.

Для реализации инвестпроекта была приобретена в лизинг новая линия немецкого производства стоимостью 1 миллион 600 тысяч евро. Она представляет собой единый законченный цикл производства от стеклонити до готовой продукции, упакованной в рулоны и способна производить до 1 миллиона 500 тысяч квадратных метров стеклосетки в месяц.

Проект реализован при поддержке Министерства промышленности и торговли России. 30% стоимости оборудования оплачено за счет прямой государственной субсидии.

© yarnews.net

ОАО «Залесье» более 50 лет специализируется на производстве технических тканей, которые используются в пищевой, химической, медицинской, металлургической и других отраслях промышленности. На предприятии занято 113 человек.