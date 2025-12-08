В Первомайском округе на сырзаводе «Пречистенский молочный продукт» начал работу новый цех по производству моцареллы. Проект потребовал 460 миллионов рублей, которые были направлены на строительство и оснащение современным оборудованием. В результате на предприятии появилось 30 новых рабочих мест.

Мощности завода по выпуску этого вида сыра практически удвоились. Предприятие, уже поставляющее продукцию для крупных сетей пиццерий, планирует укрепить сотрудничество и выйти на новые рынки, сообщают в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Только за одиннадцать месяцев 2025 года на «Пречистенском молочном продукте» изготовили свыше 15 тысяч тонн сырной продукции.