В Ярославской области открылся цех по производству сыра для пиццерий
В Первомайском округе на сырзаводе «Пречистенский молочный продукт» начал работу новый цех по производству моцареллы. Проект потребовал 460 миллионов рублей, которые были направлены на строительство и оснащение современным оборудованием. В результате на предприятии появилось 30 новых рабочих мест.
Мощности завода по выпуску этого вида сыра практически удвоились. Предприятие, уже поставляющее продукцию для крупных сетей пиццерий, планирует укрепить сотрудничество и выйти на новые рынки, сообщают в пресс-службе Правительства Ярославской области.
Только за одиннадцать месяцев 2025 года на «Пречистенском молочном продукте» изготовили свыше 15 тысяч тонн сырной продукции.
