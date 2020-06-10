Кондитерская фабрика открылась в Ставропольском крае
Мощности предприятия в г. Невинномысск позволяют выпускать до 500 тонн кондитерских изделий в месяц. Суточные объемы производства фабрики составляют более 12 тонн крекеров в пяти различных видах, а также порядка 3 тонн вафельных трубочек.
На сегодняшний день для выпуска продукции задействован только один из трех производственных цехов. После завершения пуско-наладочных работ на остальных площадях, ООО «НКФ» сможет нарастить мощности до 800 тонн кондитерских изделий ежемесячно. Ассортимент предприятия будет пополнен мармеладными мишками и шоколадными батончиками.
Создание кондитерской фабрики позволит обеспечит рабочими местами более 85 человек.
После выхода на полную мощность предприятие будет экспортировать до 20% продукции в страны СНГ, Европу и Китай.
— Поддержку в создании кондитерской фабрики оказал Фонд развития промышленности Ставропольского края: для приобретения оборудования по программе финансирования пищевой промышленности предприятие получило льготный заём на 20 миллионов рублей, — подчеркнули в минпроме края .
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10.06.2016:24:21