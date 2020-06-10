В Ярославской области реализуют инвестпроект по выращиванию и переработке льна

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В 2019 году впервые за 10 лет посевные площади льна-долгунца увеличились в регионе.

В этом году льном-долгунцом в Ярославской области засеяно 3,4 тысячи гектаров — на 13 процентов больше, чем в 2019-м. Культуру традиционно возделывают в Мышкинском, Некоузском, Большесельском, Даниловском, Некрасовском, Пошехонском районах. Теперь к ним присоединился Первомайский, где ООО «Пречистенский» реализует инвестиционный проект по семеноводству, выращиванию волокнистых прядильных культур и их переработке.

Сейчас здесь засеяно 100 гектаров, в дальнейшем предусмотрено увеличение площадей в 10 раз. На первом этапе на предприятии будут производить льнотресту и льноволокно, затем будет налажена глубокая переработка льна. Длинные волокна планируют экспортировать в Китай, короткие — по инновационным технологиям подготавливать для текстильного производства.

Сейчас рассматриваются перспективы строительства в регионе завода по глубокой переработке льна, решается вопрос по привлечению инвесторов.

Объем субсидирования льноводства из регионального бюджета в 2020 году — более 35 миллионов рублей. Ставка несвязанной поддержки на 1 гектар посева льна-долгунца — 10 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена господдержка элитного семеноводства — 2160 рублей на 1 гектар. Также оказывается помощь при технической и технологической модернизации производства.