На энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2 завершена «горячая» обкатка реакторной установки

На энергоблоке № 2 с реактором ВВЭР-1200 второй очереди Ленинградской АЭС завершились последние и самые экстремальные испытания, предваряющие физический пуск — «горячая» обкатка реакторной установки. Специалисты полностью отключили штатное электропитание собственных нужд блока и протестировали работу его технологических систем и систем безопасности в смоделированных условиях.

«Горячая» обкатка — полноценная имитация работы реакторной установки, включая экстремальные режимы. Испытания проходили без использования ядерного топлива, в корпус реактора были загружены имитаторы тепловыделяющих сборок.

«Рабочие параметры» удалось воспроизвести за счет работы главных циркуляционных насосов и электронагревателей в компенсаторе давления, температура воды при этом в первом контуре достигала 282 градусов по Цельсию, давление — 160 атмосфер. За время «горячей» обкатки были проведены полторы сотни тестирований различного оборудования реакторного отделения — самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов и др.

Также прошли испытания систем безопасности, управления и защиты реактора. Набор опробований и тестирований был максимальным, сценарные условия — разнообразными, включая аварийные."Испытания завершены успешно.

Задача «горячей» обкатки — подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования и технологических систем в проектных режимах — выполнена в полном объеме", — подчеркнул Александр Беляев, главный инженер Ленинградской АЭС-2.В настоящее время на энергоблоке № 2 идет ревизия оборудования, после чего будет дано разрешение на так называемый «физический пуск». Во время него в активную зону реактора впервые загрузят свежее ядерное топливо. Ввод энергоблока в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года.