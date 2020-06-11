«Ростсельмаш» создаёт собственное производство трансмиссий

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Компания «Ростсельмаш» увеличила объём инвестиций в создание производства трансмиссий для тракторов в два раза — до 4 млрд рублей.

«Собственное производство механических трансмиссий для тракторов „Ростсельмаш“ 2000-й серии организовано на предприятии в конце прошлого года. Сейчас первые опытные образцы проходят обкатку. Развитие направления продолжается и сегодня, в настоящее время мы заняты обучением персонала новым сборочным технологиям», — сообщил директор департамента маркетинга ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» Максим Нахабо.

По словам Нахабо, новое производство — самый технологически сложный проект за всю историю завода.

«Овладение технологиями позволит не только повысить степень локализации продукции, но и создать задел для развития как «Ростсельмаша», так и всей машиностроительной отрасли на долгие годы вперед», — отметил он.

Начать сборку трансмиссий предприятие планирует в этом году, серийный выпуск начнется в 2021 году.

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Как сообщалось, в настоящее время коробки переключения передач для тракторов «Ростсельмаш» покупает в Японии. На тракторы серии 2000 устанавливается трансмиссия с механической коробкой передач Quadshift японской компании Okubo Gear. В 2018 году «Ростсельмаш» приобрел у нее лицензию на производство коробки передач, редукторов и дифференциалов.

Также сообщалось, что группа «Ростсельмаш» планирует в 2020-2024 годах инвестировать в развитие 17 млрд рублей, в том числе вложить в создание производства трансмиссий 2 млрд рублей.

Группа «Ростсельмаш» включает одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий, выпускает технику под брендами Rostselmash и Versatile. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.