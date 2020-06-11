Свиноводческий комплекс запущен в Тихорецком районе Краснодарского края

© kubaninvest.ru

В станице Терновской завершено строительство свинокомплекса из пяти производственных корпусов на 12 тыс. голов. При выходе на полную производственную мощность комплекс позволит ежегодно реализовать 34 тыс. голов свиней живым весом до 4 тыс. тонн.

Запланированная численность поголовья свиней обеспечит мясом не только Тихорецкий район, но и частично соседние.

Предприятие оснащено современным оборудованием для кормления и создания микроклимата. В свинокомплексе отработана многоступенчатая схема дезинфицирующих барьеров.

Объем инвестиций в проект составил более 600 млн рублей. Благодаря запуску комплекса в районе было создано 30 рабочих мест.

© kubaninvest.ru

Также в Ейском районе Краснодарского края завершается строительство первой очереди свиноводческого селекционно-генетического центра, стоимостью 1,4 млрд рублей.

Как сообщали «Кубанские новости», в 2019 году в Краснодарском крае на 42% увеличилось. Кубань вошла в число регионов-лидеров России по приросту в свиноводстве.