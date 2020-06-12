На Кубани построено фруктохранилище на 4,5 тысяч тонн

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Первую очередь фруктохранилища на 4,5 тыс. тонн ввели в эксплуатацию в пос. Садовый Ейского района Краснодарского края.

Фруктохранилище состоит из 48 камер, каждая ориентировочно на 5 тысяч тонн плодов ягод и фруктов. Помещения оснастили системой воздушного охлаждения, а также оборудованием, поддерживающим необходимую влажность и температуру для длительного хранения. Кроме того, построен цех товарной обработки, сортировочная и фасовочная линия. Отсюда продукция садоводческого предприятия поставляется в крупные торговые сети по всей стране.

Новое хранилище для фруктов в поселке Садовый позволит увеличить мощности садоводческого предприятия до 21 тысячи тонн.

Сумма инвестиций составила более 200 млн рублей.

Проект имеет важное значение для всего региона. Его реализация будет способствовать популяризации кубанской продукции на отечественном продовольственном рынке.

Инвестпроект по строительству фруктового хранилища начали реализовывать в 2018 году. Соглашение было подписано на инвестиционном форуме в Сочи.